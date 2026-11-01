Formule 1 GP van Mexico

FIA-stewards leggen vijfsecondenstraf voor Charles Leclerc in F1 GP van Mexico uit

Charles Leclerc kreeg een straf voor het inhalen van Lewis Hamilton buiten de baan, maar profiteerde nog steeds van de manoeuvre

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 21:14

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De stewards van de FIA hebben uitgelegd waarom Charles Leclerc een tijdstraf van vijf seconden kreeg in de Grand Prix van Mexico in de Formule 1.

Leclerc startte de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez vanaf de derde plek, met teamgenoot Lewis Hamilton op pole position. Toen George Russell in de tweede fase van de start ver terugviel, gingen de Ferrari’s wiel aan wiel om de leiding.

Hamilton behield in het eerste deel van de bochten nipt het voordeel, maar bij het ingaan van bocht 4 lag Leclerc bij de apex voor. Hamilton gaf hem nog steeds weinig tot geen ruimte en de Monegask ging buiten de baan om naar de leiding.

Leclerc gaf de positie niet terug voor bocht 12, iets wat volgens de richtlijnen die in de rijdersbriefing waren besproken een duidelijke vereiste was - en wat hem twee plekken zou hebben gekost, omdat Verstappen dan ook voorbij Hamilton zou zijn gegaan.

Het was onduidelijk of Leclerc op de baan had kunnen blijven. De stewards denken van niet en gaven hem daarom een straf - maar slechts vijf seconden, vanwege verzachtende omstandigheden.

“De stewards hebben vastgesteld dat beide auto’s bocht 4 met te hoge snelheid ingingen en dat geen van beide de bocht dus op de baan had kunnen halen, zoals blijkt uit het feit dat auto 44, die aan de binnenkant zat, buiten de baan moest om de bocht te halen”, stond in het rapport van de stewards.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

“Auto 16 had daarom geen recht om de bocht te claimen vanwege de te hoge instuursnelheid. De coureur voltooide vervolgens een inhaalactie terwijl hij buiten de baan reed en daarom rechtvaardigt dit een straf.

“De basisrichtlijn voor de straf is 10 seconden, maar als verzachtende omstandigheid geldt dat auto 44 ook buiten de baan zat aan de binnenkant van auto 16 en dat dit vroeg in de eerste ronde gebeurde.”

Doordat Leclerc de leiding behield, kon hij wegrijden bij zijn rivalen en een gat van vijf seconden slaan naar Verstappen.

De beslissing van de stewards viel daardoor niet in goede aarde bij de zevenvoudig wereldkampioen, die graag zag dat zijn teamgenoot zwaarder werd bestraft.

“Het probleem is dat hij vrije lucht heeft en niet hoeft te managen zoals de rest van ons. Hij moet die plek gewoon teruggeven”, zei Hamilton. Enkele ronden later herhaalde hij zijn standpunt: “De stewards geven Charles deze zege in feite cadeau.”

Leclerc verloor de virtuele leiding alsnog aan Verstappen toen beide coureurs hun eerste pitstops maakten, waarbij Red Bull snel reageerde op de crew van Ferrari om te voorkomen dat het via een undercut werd gepasseerd.

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- Het Motorsport.com-team

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