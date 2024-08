Tussenrapport F1: Nelson Valkenburg geeft cijfers (deel 1)

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

"Ik denk dat hij heel sterk aan het seizoen begon. En als ze normale pitstops hadden gehad bij Sauber, had hij denk ik ook al vier, vijf of misschien wel zeven punten gehad. Hij heeft consequent de overhand op Zhou en maakt ook best een zelfverzekerde indruk. Het euvel van 'goed op zaterdag, minder op zondag' is er nog altijd. Maar ligt dat helemaal aan Bottas? Of is het ook de auto? Die auto van Sauber is echt crap, dus ik denk dat Bottas een ruime voldoende verdient, zeker een 7. Of we hem volgend jaar terug gaan zien, dat is de vraag. En dat speelt bij hem ook wel mee natuurlijk, je ziet een beetje de paniek ontstaan. Maar ja, een 7'tje denk ik zeker."

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

"De teleurstelling van het jaar tot nu toe, wat mij betreft. Ik was in 2022, toen hij in de Formule 1 kwam, heel erg onder de indruk van het feit dat hij zo snel op snelheid was. Hij maakte heel weinig fouten en maximaliseerde met een auto die toen nog best goed was. Maar alle zelfvertrouwen lijkt in het putje te zijn gegaan. Hij gelooft er niet meer in. Hij is doorgaans een pak langzamer dan Bottas en klaagt ook te veel over chassiswisselingen. Het team trekt er heel hard aan om hem terug op niveau te krijgen, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Ik denk dat Zhou een 4 verdient. Dat vind ik jammer, want ik vind het een goede coureur. Er zit meer in, maar hij laat het niet zien."

Logan Sargeant, Williams Racing Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Er zijn weekenden dat Logan er totaal niet is en er zijn weekenden dat hij heel dicht op Albon zit, met name de laatste paar races. Ik denk dat het een beetje lastig vergelijken is met Albon, omdat hij in de eerste zes, zeven races nooit dezelfde auto heeft gehad. Hij had nooit dezelfde updates en heeft een race over moeten slaan, wat mentaal heel zwaar was. Dat zijn verzachtende omstandigheden. Alleen niet voor die crashes en ook niet voor dat hij vaak zo ver achter Albon in de kwalificatie zit. Ik zou Sargent een 4,5 geven, maar wel met de opmerking dat er verbetering in zit nu hij hetzelfde materiaal heeft als Albon."

Alex Albon (Williams) – 6,5/10

Alex Albon, Williams Racing Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Vorig jaar had hij de wind in de zeilen. Iedereen linkte hem aan allerlei zitjes. Maar je ziet hoe afhankelijk je in de Formule 1 bent van een auto. En hoewel het project van Williams over het geheel genomen schijnbaar de goede kant op gaat, is dit geen auto waarmee je de pieken kunt benutten. Waarmee je niet in Canada of Silverstone in één keer heel veel punten kunt pakken. Maar Albon heeft zelf ook best wel wat fouten gemaakt. Sargeant en Albon hebben allebei een auto die natuurlijk best wel tricky is, maar de Albon van nu mag dat soort dure fouten niet maken. Hij heeft ook een paar keer heel veel pech gehad. Er gebeurt gewoon heel veel in dat middenveld. Hij ontstijgt de auto op zaterdag nog wel, maar het komt op zondag niet helemaal bij elkaar: een 6,5."

Esteban Ocon, Alpine F1-team Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

"Voor beide Alpine-rijders geldt dat de eerste vier races rampzalig waren, maar Ocon was consequent sneller dan Pierre Gasly. En ja, dan gebeurt Monaco. Dat werd heel groot gemaakt door het team. Ik vond het vanuit mijn perspectief als commentator niet zo'n doodzonde, maar misschien was dat het vanuit teamperspectief wel. Als ik teambaas was geweest, was ik heel kwaad geweest, maar om hem er daarvoor uit te gooien dat weet ik niet. Ocon is wel vaak de snellere geweest ten opzichte van Gasly, maar nu de auto beter wordt, is Gasly vaak ietsje sneller. Ik denk dat ik Ocon toch een 7,5 geef. Op pace, gebaseerd op zijn performance ten opzichte van Gasly. Met teamgenoten omgaan is nooit zijn sterke punt geweest. Ik ben dan ook benieuwd hoe het volgend jaar zal gaan bij Haas."

Pierre Gasly (Alpine) – 6,5 /10

Pierre Gasly, Alpine F1-team Foto door: Erik Junius

"Hij was gewoon echt nergens ten opzichte van Esteban Ocon in de eerste vijf, zes, zeven races. En dan maakt het niet zo heel veel uit voor de stand in het kampioenschap, omdat de auto van Alpine niet goed genoeg is voor punten. Maar er gaan voor Gasly wel wat minpunten af, want hij was gewoon niet goed genoeg. Naarmate de auto beter wordt, lijkt Gasly ook beter te worden en zit hij er toch consequent bij. Maar ik zou hem een 6,5 geven. Omdat hij zich niet kan ontdoen van Ocon. Dat spreekt niet in zijn voordeel. En zeker aan het begin van het jaar was hij gewoon niet goed genoeg. Hij heeft wel heel veel pech gehad, ook een paar keer onderweg naar de startgrid. Maar toch: een 6 ,5 voor Gasly."

Kevin Magnussen, Haas F1-team Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Ik dacht echt dat hij klaar was met de Formule 1. En ik dacht echt die eerste paar races: ah, hij is hier Hülkenberg zo aan het helpen, hij offert zichzelf helemaal op voor het teambelang. Dat hij het dus vooral doet voor het team en niet meer op de eerste plaats voor zichzelf. Maar nu is dan toch dat heilige vuurtje weer een beetje gaan branden. Ik kon er wel van genieten hoor, dat hij zich zo breed maakte zodat Hülkenberg punten kon scoren. In de positie waarin Haas zich bevindt, telt elk punt. Kevin is niet zo snel op zaterdag als Hülkenberg. Maar ik ben te veel Nederlander om niet van dat elleboogwerk te houden, dus ja... Mijn hersenen zeggen een zesje, maar mijn hart zegt een zeven. Dus laten we 6,5 zeggen."

Nico Hulkenberg, Haas F1-team Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Als ik Tsunoda een 8,5 geef, moet ik Nico Hülkenberg ook een 8,5 geven. Hij heeft op zondag niet altijd de auto die Tsunoda wel heeft. Maar op zaterdag in de kwalificatie behoort hij tot de beste vijf coureurs, misschien zelfs wel tot de top-drie. En dat plaatst hem elke keer weer in een positie waarin hij twee, drie of misschien wel vijf punten weg kan snoepen. En hij doet geen gekke dingen. Soms is zijn race pace niet fantastisch, maar je kunt je op die momenten afvragen of dat de auto van Haas is of Hülkenberg zelf. Maar hij heeft Magnussen redelijk onder de duim en die zaterdagen... Ja, die zaterdagen zijn zo goed dat Haas hem echt gaat missen [als hij naar Audi gaat]. Hülkenberg verdient een 8,5."

Daniel Ricciardo,VCARB Foto door: Erik Junius

"Wat moet je nu toch met Daniel? Ik denk dat Daniel een 5,5 verdient. Hij is niet altijd langzamer dan Tsunoda, hij heeft van die dagen met pieken. Maar ik heb gewoon niet het idee dat hij weet waarom het op de ene dag wel loopt en op de andere niet. Over het gehele seizoen bekeken – zeker als je naar punten kijkt – is het heel duidelijk dat hij het onderspit delft. Soms is hij er nog, dus daarom een krappe voldoende, maar het moet echt beter in de tweede helft wil hij dat zitje kunnen behouden. Even los van de partijpolitiek, op basis van zijn staat van dienst mag je toch veel meer van hem verwachten. Ja, hij heeft een paar goede weekenden gehad, maar het gaat al jaren op deze manier: van die piekjes en dan weer een heel moeizame reeks races. Een 5,5 voor Daniel. Ik kan niet meer geven op dit moment."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto door: Red Bull Content Pool

"Hij maximaliseert absoluut. Hij heeft één of twee domme fouten gemaakt, althans kostbare fouten. Maar ik denk dat Yuki wel één van de uitblinkers is in het middenveld. Ik zou hem dan ook een 8,5 willen geven. Maar, hij moet het nu wel gaan vasthouden. Want je ziet dat er rafeltjes komen, het wordt wat rommeliger. En ik had gedacht dat als hij eenmaal had bijgetekend, dat er wel af zou gaan. Die oude Yuki is er nog wel, maar grosso modo denk ik dat hij gewoon een 8,5 verdient. Hij zei zelf: 'Het is eigenlijk vreemd dat ik niet word overwogen voor het Red Bull-stoeltje, het gaat kennelijk niet alleen om snelheid.' En dat is ook zo. Iemand wil niet dat hij daar rijdt. Hoe goed hij het er ook zou doen. Het is lastig voor Tsunoda. Maar hij is zo goed begonnen, ik hoop dat hij dit vasthoudt."

Tot zover deel 1 van ons tussenrapport. Wil je weten welk cijfer Max Verstappen krijgt van Valkenburg? Dat lees je zondag in deel 2.