Tussenrapport F1: Nelson Valkenburg geeft cijfers (deel 2)

Lance Stroll, Aston Martin F1-team Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Lance is echt een vraagteken. Soms denk je: wat is hij aan het doen? En vervolgens is hij een reeks van vijf races sneller dan Alonso. Dan denk je: wat gebeurt hier? Ik denk dat Lance een 7 verdient voor zijn seizoen tot dusver, want het is eigenlijk niet slecht, vooral niet als je het vergelijkt met Alonso. Hij is constant, zonder pieken. Dus daarom een 7."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Eigenlijk het tegenovergestelde van Stroll. Hij begon niet zo slecht aan het seizoen, maar gaandeweg komt hij erachter dat die Aston maar niet doet wat hij graag wil. Die auto is zeker na de updates heel tricky geworden. Of hij lijkt mentaal afgehaakt, of hij kan er echt niet mee overweg, omdat hij wat meer gefinetuned is qua gevoel dan Stroll. Maar iemand met zijn staat van dienst, maar ook met zijn ambitieniveau - hij spreekt dat ook altijd uit - mag het niet laten gebeuren dat hij zo vaak achter zijn teamgenoot finisht, in de tweede helft van het eerste deel van het seizoen. En waar we Lance een 7 geven, vind ik dat hij een 6,5 verdient. Omdat ik Alonso hoger inschat: hij zou een betere coureur moeten zijn dan Lance. Ik vind dat er uit die man meer moet kunnen komen dan wat hij nu laat zien."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto door: Erik Junius

"Een kwestie van twee helften, zijn seizoen tot nu toe. De eerste helft was hij zoekende, zoekende met de auto maar natuurlijk ook in die nieuwe situatie dat hij naar Ferrari gaat. Mercedes neemt eigenlijk elke race een beetje meer afscheid van hem. Maar ik vind het wel heel knap dat ze er tot de laatste race voor blijven gaan. Als ik Silverstone [waar Hamilton won] even buiten beschouwing laat, dan krijgt hij een 7 voor zijn seizoen tot dusver. Maar in Silverstone zagen we - in een heel vreemde wedstrijd waarin heel veel verschillende zaken speelden - wat de beste Hamilton nog steeds kan doen. Dat kan hij natuurlijk niet elk weekend laten zien, maar daar zagen we wel wat Lewis altijd Lewis heeft gemaakt. Dus ik denk zonder Silverstone een 7 en met Silverstone een 8. Hij zit in een stijgende lijn ten opzichte van Russell, dus dat kan heel interessant worden. Als hij dat kan vasthouden, maakt hij het heel awkward voor Mercedes."

George Russell, Mercedes-AMG F1-team Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Hij was op de goede plek toen hij [in Oostenrijk] die race won. In het begin van het seizoen was hij wel echt consequent beter dan Hamilton op de zaterdagen. Maar net als de afgelopen jaren: naarmate de auto beter wordt, wordt het verschil met Lewis kleiner. Dan zie je dat het plafond van Lewis hoger ligt. In zijn algemeenheid mis ik bij George groei. Op de een of andere manier heb ik het idee dat ik naar dezelfde Russell zit te kijken als de coureur die in 2022 aan zijn eerste volledige seizoen bij Mercedes begon. Waar zit de ontwikkeling? Dat vraag ik me echt af. En die kleine foutjes... Er is altijd iets waarvan ik denk dat het net niet helemaal af is. Het is goed, maar het kunstwerk is niet af. En dan vraag ik me af: wacht Mercedes af met het tekenen van een nieuwe coureur, omdat ze niet zeker weten of de combinatie Russell-Antonelli sterk genoeg is? Het lijkt er haast op alsof ze twijfelen dat George de man is die ze wereldkampioen gaat maken, die daar de kar kan trekken. Een 7 voor Russell."

Carlos Sainz, Ferrari Foto door: Ferrari

"Je ziet dat de frustratie toe begint te slaan. Je ziet de mentale druk van niet weten waar hij volgend jaar rijdt [We spraken Valkenburg een dag voor het tekenen van Sainz bij Williams]. Terwijl hij het idee heeft dat hij momenteel op zijn best is. Dat zorgt ervoor dat hij fouten begint te maken. In het begin van het jaar was hij eigenlijk weer beter dan teamgenoot Leclerc. En hij leek een vibe af te geven van: 'Ja, moet je kijken: zij houden Leclerc, maar ik moet weg.' Dat begint nu echter een beetje te slijten, ook omdat die auto van Ferrari de laatste vijf races gewoon niet goed is. Maar hij is ook gewoon net niet snel genoeg ten opzichte van Leclerc. Hij is vaak wel slimmer, hij managet dingen beter. Maar als het er echt op aankomt, is hij een fractie langzamer. Een 7,5 voor Carlos Sainz."

Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Erik Junius

"Ik had Charles eigenlijk een 8,5 willen geven, maar de laatste drie, vier races zijn wanstaltig. Soms door Ferrari, soms door eigen pech. Hoe het ook zij: het is niet goed. Aan de andere kant, het moment waarop de druk het allerhoogst was, was voor hem op de zaterdag in Monaco. En toen leverde hij. Dat in combinatie met het feit dat hij dus wel een kleine pace advantage heeft ten opzichte van Sainz, betekent een 8. Maar - en dat geldt ook voor George - neem nou eens een keer de regie over de situatie! Het is altijd maar afwachten wat de engineer doet. Neem de regie! Je zag het op Silverstone: Lewis en Max namen het heft in handen. En eigenlijk is Sainz ook zo iemand: 'Ik bepaal wat hier gebeurt.' Je kan niet een teamleider zijn als je de leiding niet in handen neemt. Dus wat dat betreft moet hij gewoon nog een stap maken. Misschien dat Lewis hem dat volgend jaar kan leren. Dus ja... Geen 8, maar een 7,5."

Oscar Piastri, McLaren Foto door: Erik Junius

"Ik denk dat een hoop mensen Oscar een 8 of een 8,5 zouden geven, maar ik ben kritischer. Ik vind dat hij te weinig laat zien op de zondag. Zijn race pace blijft een euvel. Bandenmanagement is zijn achilleshiel. En hij heeft in Hongarije dan wel gewonnen, als je even die hele saga rond Lando Norris wegdenkt, was hij echt veel langzamer na die laatste pitstop. En dat zien we elke keer weer. Er zijn wel eens dagen dat het beter is, maar het blijft een achilleshiel. Misschien ben ik te streng hoor, maar ik vind dat een coureur na achttien maanden in de Formule 1 stappen gezet moet hebben. Mark Webber is het niet met mij eens. Die vindt dat een rijder drie jaar de tijd moet krijgen. Franz Tost heeft dat ook wel eens gezegd. Maar ik wil graag stappen zien. Voorlopig is Norris op race pace echt de baas. Ik geef Oscar een 7, omdat ik zijn race pace dus niet goed genoeg vind. Die moet beter. Hij is verder de nieuwe Kimi Raikkonen, in de zin van dat hij niet gek te maken is. Alleen kon Raikkonen wel eens heel boos worden. Dat hebben we van Oscar nog niet gezien. Er zit wel een geweldige kop op. En ik denk dat de Formule 1 er enorm op vooruit is gegaan met Piastri in het veld."

Lando Norris, McLaren Foto door: Erik Junius

"Lando mag nog wel wat volwassener worden. In zijn reacties over de boordradio, maar ook in gevechten. Het is zo van: 'Ik heb nu een auto waar ik het mee kan doen, dus nu ga ik het laten zien.' Hij en McLaren hebben echter punten laten liggen. En als je tegen Max wil vechten, kun je geen punten laten liggen. Aan de andere kant, hij is wel consequent snel. Hij heeft geen weekend waarin het tempo er absoluut niet is. Dus Lando verdient wat dat betreft een 8,5. Maar het is best frustrerend als je weet hoeveel ruimte voor groei er nog is. Wat maakt Max en Lewis zo goed en wat maakte Michael Schumacher zo goed? Die racen als een klootzak. Het gaat ze om het resultaat en alles moet daarvoor wijken. Dat is die absolute winnaarsmentaliteit. Ik heb soms het idee bij Norris dat hij dat probeert te hebben, maar niet inherent heeft. En dat overcompenseert hij soms met hyperagressie. Terwijl misschien zijn kracht op een andere plek ligt. Er zijn ook andere manieren om kampioen te worden, maar hij moet dan wel weten wie hij is. Dat is voor de tweede helft van het seizoen heel belangrijk. Ik geef hem een 8,5, maar het wordt wel tijd dat hij toont dat hij een consequente topper en winnaar is."

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto door: Red Bull Content Pool

"Tsja, Checo... Als je het seizoen helemaal op zichzelf bekijkt, dan denk je waarschijnlijk: is hier iets geks aan de hand? Maar we zien het keer op keer gebeuren, die dip. Ik ben wel van mening dat Checo op zaterdag niet altijd geholpen wordt door zijn engineer. Ze proberen hetzelfde te doen als wat Verstappen doet en Pérez is niet goed genoeg om dat te doen. Ik dacht eigenlijk dat als Checo accepteert dat hij de tweede rijder is, het leven gemakkelijker voor hem zou worden. Maar het wordt alleen maar moeilijker. Hoe groot is de rol van de auto in dat verhaal? We zien Verstappen ook worstelen, maar die heeft gewoon wat meer klasse om die auto te ontstijgen. De rest zit in dat middenveld waar twee duizendsten het verschil kunnen maken. Dat is wel een verzachtende omstandigheid. Maar, hij staat zevende en dat moet gewoon niet kunnen. Hij staat meer dan honderd punten achter op Verstappen. Het moet niet kunnen dat het verschil zo groot is. Ik geef Checo een 6,5, alleen omdat hij in er in het begin van het jaar gewoon wel was. Maar als je de laatste vijf, zes races neemt, is het een dikke onvoldoende."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

"Ik denk dat Verstappen een 9 verdient. Misschien wel een 9,5. Want waar hebben we hem op echte fouten kunnen betrappen? Waar heeft hij nu niet gemaximaliseerd? Die momenten waren er niet. De races die hij wint, die wint hij vaak met overmacht. Of onder grote druk, zoals in Imola. En de races die hij niet wint... In Silverstone maakte hij alle juiste keuzes, waardoor hij tot op anderhalve seconde van de winst wist te komen. In Oostenrijk won hij niet, maar hij had daar echt niet de snelste auto. Desondanks maakte hij het Lando ontzettend moeilijk. En in Monaco ging die auto echt totaal niet. En daar hield hij redelijk het hoofd koel. Ik denk dat Verstappen met een auto die minder is beter rijdt dan hij in het verleden heeft gedaan. Het is geen 10, omdat hij soms nog wel wat zijn emoties laat leiden. Een 9,5."

