Glock waarschuwt Verstappen: "Alonso kan grote concurrent worden"

Het was voor Sergio Perez na zijn crash in de kwalificatie in Monaco al duidelijk dat het lastig zou worden om het prinsdom met punten te verlaten. Hij gokte het op een pitstop in de eerste ronde om in de schone lucht posities te winnen, maar het was een incidentrijke race voor de Red Bull-coureur. Perez moest na een tik tegen de Haas van Kevin Magnussen de pitstraat opzoeken voor een nieuwe voorvleugel. In de slotfase werd hij nog geraakt door de van de weg gegleden George Russell. Dat alles betekende dat er niet meer in zat dan de zestiende plaats.

Zijn achterstand op kampioenschapsleider en teamgenoot Max Verstappen bedraagt daardoor nu 39 punten. Bovendien is Fernando Alonso tot op twaalf punten van de Mexicaan genaderd. Perez gaf na de race al aan dat het voor hem 'van cruciaal belang' is om in de komende races zeges te pakken. Oud-Formule 1-coureur Timo Glock waarschuwt de Mexicaan dat hij zich geen grote fouten meer kan veroorloven, wil hij zijn titelaspiraties in leven houden.

"Dit mag hem niet gebeuren als hij met Verstappen wil strijden om het kampioenschap", schrijft Glock in zijn column voor Sky Sports. "Alonso heeft met zijn grote ervaring en de snelheid van de Aston Martin veel plezier in de auto en is zeer gemotiveerd. Perez kan zich geen grote fouten meer veroorloven, want Alonso is er altijd, staat altijd op het podium en zet Verstappen langzaam onder druk. En dan is de vraag: Wat komt er nog meer van Aston Martin? Ze hebben voor dit seizoen een of twee updates aangekondigd, dus daar kunnen we naar uitkijken."

Niet alleen Perez moet zich zorgen maken volgens Glock, ook Verstappen moet op zijn hoede zijn voor Alonso. De Spanjaard heeft aangegeven dat hij de titelhopen niet heeft opgegeven, al geeft hij toe dat Aston Martin het op pure snelheid nog aflegt tegen Red Bull. Hij staat 51 punten achter, maar technisch malheur voor Verstappen kan de strijd weer spannender maken. "Verstappen heeft nog steeds een comfortabele voorsprong - maar als een of twee races niet zijn kant op gaan, of als de techniek roet in het eten gooit, zal Alonso er zijn om de punten te pakken", waarschuwt Glock. "Alonso kan echt een belangrijke tegenstander worden voor Verstappen. Dus misschien komt er toch nog een spannende strijd. Natuurlijk zal Verstappen of Alonso op een gegeven moment ook een slecht raceweekend hebben, maar dan moet Perez er staan, leveren en de punten pakken."

Glock is tegelijkertijd zeer onder de indruk van de verrichtingen van Verstappen en vraagt zich af waar het ophoudt voor de dominante Nederlander. "Met zijn 39e overwinning voor Red Bull voelt het alsof er geen grens is aan wat Verstappen momenteel kan bereiken. Op alle circuits, in alle omstandigheden is hij momenteel de maatstaf. Als de techniek geen roet in het eten gooit, is het echt moeilijk om hem te verslaan. Op 25-jarige leeftijd kan Verstappen nog alles bereiken, maar de vraag is of hij dat wil. Hij heeft al een of twee keer gezegd dat hij niet weet hoe lang hij de stress van de Formule 1 met 23 races nog wil verdragen. Hij zal zijn Red Bull-contract zeker naleven en we zullen tot die tijd nog veel overwinningen van hem zien."

