Alonso tempert verwachtingen Spaanse F1-fans voor thuisrace

Na derde plaatsen te hebben behaald in Bahrein, Saudi-Arabië, Australië en Miami en vierde te zijn geworden in Azerbeidzjan behaalde Fernando Alonso afgelopen weekend in Monaco zijn beste resultaat van het seizoen tot dusver door tweede te worden in het prinsdom. Komend weekend is de thuisrace van Alonso op het circuit van Barcelona. De Catalaanse omloop is de plek waar de Asturiër tien jaar geleden zijn laatste Grand Prix-zege boekte.

De goede resultaten van Alonso in 2023 hebben de Spaanse fans de hoop gegeven dat de tweevoudig wereldkampioen na tien jaar weer een F1-race kan winnen. Gevraagd naar de kans dat dit uitgerekend in zijn thuisrace gebeurt, antwoordt de 41-jarige coureur: “Ja, dat zou een fantastisch verhaal zijn, maar ik zal geen druk op het team of mijzelf leggen voor komend weekend. We zaten er afgelopen weekend heel dichtbij in de kwalificatie, maar in de race was Red Bull opnieuw zeer dominant. We zullen ons erbij moeten neerleggen dat de situatie komend weekend waarschijnlijk niet anders zal zijn dan in elke andere race die we dit jaar hebben gezien en waarin Red Bull onaantastbaar was. Daarnaast moeten we zien hoe het verbeterde pakket van Mercedes het op een normaal circuit doet en neemt Ferrari naar verluid ook upgrades mee naar Barcelona. En zoals ik in Miami al zei, zullen er dit jaar ook weekends komen waarin we zevende of achtste worden. Dat zullen we moeten accepteren. Op andere momenten vechten we voor het podium mee. Maar ik reis niet naar Barcelona af met de gedachte dat ik daar kan winnen. We moeten met beide benen op de grond blijven.”

Dat laatste geldt volgens Alonso ook voor een titelgevecht in 2023. De tweede plaats in Monaco betekent dat hij nog maar twaalf punten achter staat op Sergio Perez, die tweede staat in het klassement. “Ik herinner me seizoenen uit het verleden dat ik aan de leiding van het kampioenschap zou hebben gelegen met de resultaten die ik dit jaar heb behaald. Maar we hebben nu te maken met Red Bull en Max die elke race domineren. Zelfs al doen we het geweldig in een race, zullen we nog steeds achter ze finishen“, aldus Alonso.

“In 2010 had ik echter niet de beste auto, maar ging ik als leider in het kampioenschap naar de laatste race in Abu Dhabi. In 2012 beschikte ik ook niet over de beste wagen, maar vocht ik tot en met de laatste ronde in Brazilië mee voor de titel“, vervolgt de tweevoudig kampioen. “Het seizoen duurt nog lang en we geven zeker niet op. Maar we zullen weekenden nodig hebben waarin Red Bull tegen problemen aanloopt, zoals Sergio die in Monaco nul punten scoort. Als Max één of twee van zulke races heeft, zullen we er in het kampioenschap iets dichterbij zitten. Dit is autosport. Alles is mogelijk. Maar als je puur naar de pace kijkt, dan maken we nog geen kans.”

Video: Samenvatting van de 2023-editie van de GP van Monaco