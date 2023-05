Voor Sergio Perez was na de kwalificatie al duidelijk dat de Grand Prix van Monaco geen gemakkelijke zou worden. Hij probeerde te veel in de vroege fase van Q1, knalde in de muur bij Sainte Devote en zakte terug tot de allerlaatste plek. Hij gaf toe dat hij een 'grote fout' had gemaakt, waardoor hij zondag voor de lastige taak stond om zoveel plaatsen goed te maken dat hij in de punten zou eindigen.

Perez begon op de mediumband aan de race en kwam aan het einde van de openingsronde, waarin hij veel vertraging opliep door geduw en getrek voor hem, binnen voor de harde band. Hij hoopte de race op die band uit te kunnen rijden, maar dat zou niet het geval zijn. Voordat de regen in de slotfase viel, kende Perez al de nodige momenten. Zo werd hij door teamgenoot Max Verstappen op een ronde achterstand gezet terwijl hij halverwege de race een incident had met Kevin Magnussen in de Nouvelle Chicane. Hij beschuldigde de Deen van een remtest, met als gevolg flinke schade aan de voorvleugel waardoor hij een pitstop moest maken. Toen de regen viel, kreeg hij in ronde 55 plots een flinke tik van George Russell, die rechtdoor was geschoten in bocht 5 en de baan weer op ging.

Het betekende dat er niet meer in zat dan een zestiende plaats op twee ronden achterstand van Verstappen. Bovendien is de achterstand ten opzichte van de Nederlander gegroeid tot 39 punten. Het seizoen telt nog - mits de Grand Prix van Emilia-Romagna inderdaad niet ingehaald wordt - zestien races, maar volgens Perez gaan de komende races nog belangrijker worden voor zijn titeldromen. "Ik zal het proberen", zegt Perez tegen Viaplay, gevraagd of hij de komende races het gat naar Verstappen kan dichten. "Ik zal proberen om de komende races wat zeges te pakken. Dat is van cruciaal belang voor mijn titelambities. Ik ga echt mijn best doen", aldus de Mexicaan.

Hij verbaasde zich over het incident met Russell, waar de Mercedes-coureur een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn licentie voor kreeg. "Hij schoot van de baan en kwam zonder te kijken terug. Ik zat daar gewoon, ik kon de auto niet onder controle houden", legt de Red Bull-coureur uit. "Ik weet niet of hij er een straf voor heeft gekregen, maar hij kwam daar ineens." Russell legt het van zijn kant uit: "Ik zag hem niet. Ik kon hem niet zien door de regen en die hoek."

