Domenicali: Hamilton heeft bij Ferrari maar één doel

Nog voordat er een meter in 2024 werd gereden, werd de meest spraakmakende Formule 1-transfer van deze eeuw bekendgemaakt. Lewis Hamilton verlaat na dit jaar Mercedes en gaat bij Ferrari aan de slag. De verwachtingen van de samenwerking zijn torenhoog. De coureur is recordkampioen en het team staat al een tijdje droog qua titels. Ferrari wil dolgraag met de Brit - die voordat komend seizoen begint 40 jaar oud wordt - het volgende titelfeest vieren. FOM-directeur Stefano Domenicali laat in gesprek met onder andere Motorsport.com weten wat hij van de samenwerking verwacht.

"We hebben de effecten van de overstap op alle communicatieplatforms al gezien op het moment dat het bekend werd gemaakt. Ik weet zeker dat de eerste foto's van Lewis in het rode pak de hele wereld over zullen gaan. Daar ben ik van overtuigd", vertelt de Italiaanse topman. "Dit was de Formule 1 al mega-nieuws en het kwam zelfs op mediakanalen die normaal nooit wat melden over onze sport. Alleen al op marketinggebied kan de combinatie van Lewis Hamilton en Ferrari al een explosie veroorzaken."

Toch zal tijdens de eerste Grand Prix van 2025 de blik op iets anders gericht worden. Vanaf dat moment is marketing ondergeschikt en gaat het om de sportieve prestaties. "Uiteindelijk gaat het voor deze combinatie maar om een ding en hebben ze alleen maar een doel voor ogen", vertelt Domenicali. Wat is dat doel volgens hem dan?: "Lewis wil graag zijn carrière in Maranello afsluiten met een kampioenschap op zak en daarmee een stempel drukken op het team. Maar dat is slechts weinigen gelukt."

Mislukte pogingen

Dat het maar weinigen is gelukt, blijkt wel uit de recente geschiedenis. Sinds 2007 heeft Ferrari geen wereldkampioen bij de coureurs afgeleverd. Destijds was Kimi Räikkönen de beste. Onder andere meervoudig wereldkampioenen Fernando Alonso en Sebastian Vettel probeerden in het rood een wereldtitel te bemachtigen, maar daar slaagden ze niet in. Vooral Alonso kwam een paar keer dicht bij, maar telkens was er een andere coureur - in alle gevallen Vettel - net wat sterker.