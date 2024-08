Afgelopen weekend greep Max Verstappen nog naast de overwinning in de Grand Prix van Nederland. Hoewel hij bij de start de leiding greep, moest hij later toezien dat Lando Norris hem passeerde en vervolgens op ruim 22 seconden achterstand zette. "We waren niet tevreden met het resultaat in Zandvoort, want je wil altijd winnen als je voor je thuispubliek racet", bekent Verstappen dan ook in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Italië, die komend weekend alweer verreden wordt. Op hogesnelheidsbaan Monza verdedigt de regerend wereldkampioen een voorsprong van 70 punten op naaste belager Norris.

Monza is de afgelopen maanden onder handen genomen met onder meer nieuw asfalt, nieuwe kerbstones en een herprofilering van de eerste chicane. Verstappen stelt dat Red Bull hard gewerkt heeft om een goede afstelling te vinden, maar dat er door deze factoren nog behoorlijk wat werk te doen is. "Er moet veel werk verzet worden en het team heeft hard gewerkt om een zo goed mogelijke afstelling te vinden en de balans van de auto goed te krijgen. Monza is natuurlijk een heel snel circuit, dus we zullen zien hoe we hier gaan deze week. Veel dingen zijn nieuw, waaronder het asfalt en de kerbstones, dus we hebben veel werk te doen om ervoor te zorgen dat we competitief zijn."

Belangrijke lessen geleerd in Zandvoort

Teamgenoot Sergio Pérez, afgelopen weekend zesde in de Nederlandse Grand Prix, kijkt met iets meer vertrouwen vooruit naar het treffen op Autodromo Nazionale Monza. "Monza zou positievere omstandigheden moeten hebben [dan Zandvoort] en er is een nieuwe lay-out met op sommige plekken nieuw asfalt. We zouden hier snel moeten zijn en we zijn klaar voor het gevecht", stelt de Mexicaan, die ook nog even terugblikte op het raceweekend in Nederland. Red Bull had volgens Pérez moeite om de prestaties van de RB20 te maximaliseren op het circuit in de Noord-Hollandse duinen, "maar ik denk dat we belangrijke lessen hebben geleerd over de auto die we in Monza kunnen toepassen."

"We hebben in Nederland met verschillende afstellingen gereden en nu hebben we meer informatie en data om te analyseren met betrekking tot de weg die we moeten inslaan. McLaren heeft zeker een enorme stap gezet in de ontwikkeling en we weten dat we harder dan ooit moeten werken om ervoor te zorgen dat we in beide kampioenschappen bovenaan blijven staan", vervolgt Pérez. "Zandvoort voelde voor mij als een consistent weekend, maar ik heb nog meer te geven en kan nog meer vinden in de auto. Het hele weekend hadden we moeite met de balans, maar daar speelde het weer een grote rol in."