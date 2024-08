Weerbericht F1 Monza: Tropische omstandigheden in Italië

De zomer zit in het noorden van Italië stevig in het zadel. Terwijl het rond het circuit van Monza tijdens de nachten niet eens afkoelt tot onder de 20 graden, stijgt het kwik in de middag naar tropische waarden van meer dan 30 graden. Alle racedagen verlopen daarbij droog met flink wat ruimte voor de zon. Tijdens de race op zondag komt mogelijk iets meer bewolking voor, maar ook dan blijft het droog op het circuit van Monza.

Zowel vrijdag, zaterdag als zondag wijst de thermometer in de middag een waarde aan tussen 32 en 34 graden. Dat zijn temperaturen in de schaduw, in de volle zon is het echt nog een stuk warmer. En die zon zal alle dagen uitbundig schijnen. Met flink wat zon zal de temperatuur van het asfalt zelfs oplopen naar 50 tot maar liefst 60 graden. Dat is zeker iets waar de teams rekening mee zullen moeten houden.

Vrijdag en zaterdag is het vrijwel onbewolkt, zondag verschijnen in de loop van de dag ook wel wat wolken. Bezoekers aan het circuit doen er met zonkracht 6 goed aan om zonnebrand met een hoge factor mee te nemen. Een onbeschermde huid kan dan binnen 30 minuten verbranden.

Grote kans op droge race

Vrijdag en zaterdag blijft het droog in Monza. Alleen verder noordwaarts, tegen het Alpenmassief aan, kan later op de dag spontaan een onweersbui ontstaan. Deze buien hebben een lokaal karakter en trekken niet richting het circuit. Zondag komen in de loop van de dag boven de hogere Alpentoppen talrijke buien tot ontwikkeling. Zoals zo vaak in dit deel van Italië kan er dan in korte tijd veel regenwater vallen. De buien blijven echter in de berggebieden actief en zoals het er nu naar uitziet, schuiven ze niet door naar Monza.

Bezoekers zullen hooguit af en toe wat bewolking voor de zon zien schuiven en wie zicht heeft naar het noorden kan in de loop van de dag een paar flinke bloemkoolwolken zien ontwikkelen. De kans op een droge race is zeer groot.