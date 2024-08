Voor Daniel Ricciardo is het seizoen 2024 er een van pieken en dalen. De Grand Prix van Nederland valt voor de RB F1-coureur meer onder die pieken, ook al eindigde hij niet in de punten. "Het was een goede race", vat hij de race in Zandvoort, waarin hij als elfde over de streep kwam, samen. Hij had daarmee een betere race dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die genoegen moest nemen met de zestiende plaats. De schommelingen in prestaties zijn wel 'lastig', erkent Ricciardo. "Van de ene op de andere dag kan het omslaan: van een klotegevoel, dat je het gevoel hebt dat je... ik zou niet zeggen aan je leven vastklampt, dat is extreem, maar je kunt je down voelen en dan 24 uur later is het weer 'o, ik ben weer terug, het zit wel goed'."

"Ik doe mijn best om op niveau te blijven en hetzelfde niveau van vertrouwen en zelfvertrouwen te houden, maar het schommelt nog steeds een beetje op en neer. Ik lach nu omdat ik terugdenk aan gisteren en het is behoorlijk klote", vervolgt de 34-jarige Ricciardo, die zijn leeftijd ook een rol ziet spelen. "Ik weet dat ik ouder word en van buitenaf is dat voor de mensen een makkelijk excuus, maar ik weet dat sommige van die onregelmatigheden niet komen doordat ik ouder word. Het klopt wel dat ik soms het gevoel heb dat ik er wat harder voor moet werken deze dagen." De Australiër beklaagde zich op zaterdag over zijn tegenvallende kwalificatie, maar blijft erin geloven dat hij het nog steeds in zich heeft om op hoog niveau te presteren in F1. "Ik weet dat ik het niet kwijtraak, ik moet er gewoon wat harder voor werken. Maar ik weet dat het er nog steeds in zit, dus het vreet een beetje aan me. Maar ik hou er nog steeds van en ik geef er nog steeds veel om, dus het komt allemaal goed."

Die worstelingen met prestaties kende Ricciardo ook al bij McLaren, al oogt hij bij RB F1 weer een stuk vrolijker. Hij geeft ook toe dat het gevoel bij zijn huidige werkgever anders is dan toen hij bij McLaren zat en worstelde om constant goed te presteren. "Het is grappig. In mijn eerste seizoen had ik hoogte- en dieptepunten en toen dacht ik al 'dit is een beetje vreemd'", legt hij uit. "Maar dan kijk ik naar het tweede seizoen daar en denk ik 'het eerste seizoen was zo slecht nog niet'. Mijn tweede seizoenshelft was eigenlijk best goed. Toen ik dacht dat het slecht was, werd het alleen maar erger en het liep een beetje uit de hand en niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten."

Ups en downs zijn anders

Door die problemen was hij ook 'niet zo enthousiast om te gaan racen'. "Ik verloor uiteindelijk mijn zelfvertrouwen en dan zit je vast in die negatieve cyclus", legt Ricciardo uit. "Ik heb absoluut niet meer dat gevoel. Wat er ook gebeurt vanaf dit punt - wanneer ik dan ook afscheid neem van de sport - ik zal niet die gevoelens hebben die ik toen had. Ik bevond me toen absoluut in een andere staat. De ups en downs van nu zijn anders dan de ups en downs van een paar jaar geleden."