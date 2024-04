Pérez op P2 ondanks ‘rommelig begin’: “Alles mogelijk in race”

Net als twee weken geleden in Japan is de eerste startrij voor de Grand Prix van China voor Red Bull Racing. Max Verstappen veroverde zaterdag, na eerder op de dag al overtuigend vanaf P4 de sprintrace te hebben gewonnen, zijn vijfde pole-position in evenzoveel F1-weekenden in 2024. Sergio Pérez was in de kwalificatie voor de Grand Prix op het Shanghai International Circuit goed voor de tweede tijd. De 34-jarige coureur uit Guadalajara gaf 0,322 seconde toe op zijn Nederlandse collega. Veel scheelde het niet, of Pérez had überhaupt niet deelgenomen aan Q3.

"Het was een heel intense sessie. Ik werd bijna uitgeschakeld in Q1", reageerde Pérez na de kwalificatie in een eerste reactie tegenover Ho-Pin Tung die de podiuminterviews mocht afnemen. De zesvoudig Grand Prix-winnaar besloot Q1 op P15 – net boven de streep – met een marge van 0,048 seconde op de geëlimineerde thuisrijder Zhou Guanyu. Pérez verloor in zijn eerste run in Q1 veel tijd bij een moment met Alexander Albon in bocht 1. De Williams-coureur reed de Red Bull in de weg bij het uitrijden van de pitstraat. “Ik had verkeer met een Williams en moest mijn ronde afbreken”, vervolgde Pérez.

In zijn tweede en laatste run in Q1 reed Pérez op ‘hete gebruikte banden’. “Daarmee ging ik net door op P15”, zei de rijder met startnummer 11. “Maar het was een heel rommelige start van de kwalificatie. Q2 was iets strakker en daarin kon ik de balans beter begrijpen. In de loop van de sessie boekten we mooie vooruitgang. Helaas was het uiteindelijk niet genoeg om Max te verslaan, maar al met al is dit een geweldig resultaat voor het team.”

Met dat laatste doelde Pérez ook op de ontwikkeling van het asfalt tussen de sprint en de kwalificatie. “De baan was veel veranderd. Daarnaast hebben wij veel veranderd aan de auto om ons aan te passen aan de omstandigheden. Hopelijk gaat dat zich morgen uitbetalen”, blikte Pérez vooruit op de race. Hij denkt dat hij zondag de strijd met Verstappen kan aangaan voor de winst. “Ik denk dat alles mogelijk is. Vanaf deze positie kunnen we vechten. We hebben vandaag laten zien dat we een goed tempo in de lange runs hebben, dus ik kijk uit naar morgen.”