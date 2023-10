Perez wijst met beschuldigende vinger naar media: "Willen rivaliteit creëren"

Recentelijk lijkt er spanning te zijn gekomen tussen Sergio Perez en werkgever Red Bull Racing. Onlangs liet adviseur Helmut Marko zich ontvallen dat de 33-jarige Mexicaan als Zuid-Amerikaan niet dezelfde focus heeft als regerend wereldkampioen Max Verstappen en voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel. Niet alleen ging de 80-jarige Marko de mist in met het continent waar zijn rijder vandaan komt - Mexico ligt in Noord-Amerika - in het land van Checo werd ziedend gereageerd. De Oostenrijker bood zijn excuses aan.

Toch bleef het daar niet bij. Marko vertelde onlangs dat Perez een ander team nodig heeft, terwijl de vader van de zesvoudig Grand Prix-winnaar opperde dat Verstappen binnen Red Bull wordt voorgetrokken en de RB19 volledig naar de smaak van de Nederlander is gebouwd. Al deze gebeurtenissen hebben er mogelijk toe bijgedragen dat Verstappen in Austin op het podium werd uitgefloten door het Mexicaanse deel van het publiek, hij dit weekend in Mexico-Stad extra beveiliging nodig heeft en de hashtag #Racepect in het leven is geroepen om fans te vragen respect te tonen voor alle rijders.

Denkt Perez dat het dit weekend onveilig kan worden gezien de maatregelen die Red Bull met Verstappen heeft moeten nemen? "Nee, het is belangrijk dat we deze boodschap uitdragen. De media lijken rivaliteit naast de baan te willen creëren", zegt Perez op de mediadag in Mexico. "Dit is een geweldige sport. We zijn een voorbeeld voor de jongere generatie. Het is zaak dat we ons op de sport richten. Alles wat op de baan gebeurt, moet daar blijven. Dat is de beste boodschap die we als land aan de rest van de wereld kunnen geven. Er is niets aan de hand. Het belangrijkste is dat het op de baan blijft."

In de Verenigde Staten werd Verstappen dus uitgefloten bij het in ontvangst nemen van de bokaal. Dit waren veelal Mexicaanse fans die naar Texas waren gereisd. Zelf liet Verstappen weten er niet warm of koud van te worden. Op de vraag aan Perez of de Mexicanen hem als teamgenoot of rivaal zien van de Nederlander, antwoordt hij: "We zijn allemaal rivalen van elkaar, maar tegelijkertijd zijn we ook atleten. We willen altijd het beste voor onszelf. Max en ik zitten in hetzelfde team. We willen allebei winnen en doen beide ons uiterste best. Stel dat ik in de race vecht tegen Fernando. Naast de baan is hij niet mijn rivaal. We vechten alleen op de baan. Maar zoals ik al zei vinden de media het leuk om deze rivaliteit naast de baan te creëren. Ik vind dat niet goed. Het is belangrijk dat fans dit weten."