Red Bull geeft Max Verstappen (extra) beveiliging voor GP Mexico

De tweede stop van deze triple-header richting het einde van het seizoen vindt plaats in Mexico-Stad. De miljoenenstad staat er niet om bekend de veiligste plek van de Formule 1-kalender te zijn, al komt daar nog een zekere antipathie van sommige Mexicaanse fans richting de wereldkampioen en Red Bull Racing bij. Het was onder meer te horen in Austin, waar de vele Mexicanen zich na afloop van de race roerden tijdens het volkslied en de podiumceremonie.

Voorafgaand aan de thuisrace probeert de organisatie de gemoederen zovele mogelijk te bedaren. Zo prijkt op vele gebouwen en reclameborden de hashtag #Racespect, een leus die hoort bij een speciale campagne van de promotor. "Geen rivaliteit buiten de baan! Wat gebeurt op het circuit blijft op het circuit", is de boodschap die doorgaans wordt vergezeld door een foto van Max Verstappen en Sergio Perez. Verder heeft Red Bull Racing extra beveiliging geregeld, zo blijkt tijdens de mediadag op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Red Bull-topadviseur Helmut Marko laat aan het Duitse F1-Insider weten: "Van Max hoeft dat eigenlijk niet, hij is erg ontspannen. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid voor hem. Daardoor willen we gewoon het zekere voor het onzekere nemen."

Op navraag van Motorsport.com bevestigt ook Red Bull zelf dat er alles is gedaan om de veiligheid te waarborgen: "We gebruiken beveiliging zoals we dat vaker doen en werken samen met de promotor en de Formule 1 om de veiligheid van ons team en de fans te kunnen garanderen", luidt de officiële lezing. Nagenoeg ieder jaar komen er in Mexico-Stad verhalen naar buiten over F1-personeel dat op of buiten het circuitterrein wordt overvallen.

Minder mensen in de paddock na chaos in 2022

Vorig jaar was het bovendien bijzonder druk in de paddock, tot ergernis van de coureurs. Toeschouwers sprongen lukraak voor de rijders en teamleden om foto's te nemen, waardoor de mensen waar het echt om gaat - zij die in de paddock werken - zich maar moeilijk konden voortbewegen. De coureurs hebben opgeroepen om daar iets aan te doen voor dit jaar en de promotor laat weten te hebben geluisterd.

Het aantal paddockpassen dat voor de Mexicaanse Grand Prix is uitgegeven, is volgens de organisatie aanmerkelijk beperkt vergeleken met een jaar geleden. "We hebben hiervoor hand in hand met de Formule 1 gewerkt. Het is goed om te weten dat alle aanvragen voor paddockpassen via Londen gaan. De Formule 1 print die passen, al hebben we er samen met hen alles aan gedaan om het aantal goedgekeurde verzoeken beperkt te houden", laat Rodrígo Sánchez namens de Mexico-Stad Grand Prix weten.