Vader Perez: "Sergio de meest solide coureur in de Formule 1"

Sergio Perez en Max Verstappen zijn sinds 2021 teamgenoten bij Red Bull Racing. Tot nu toe is elk jaar de 25-jarige coureur de betere gebleken. Met name dit Formule 1-seizoen is het verschil in de WK-stand gigantisch. Verstappen leidt het kampioenschap met een verschil van 177 punten naar Checo, de nummer twee in het klassement. De Mexicaan staat flink onder druk en maakt de laatste tijd bijzonder veel fouten. In Singapore beukte hij Alexander Albon aan de kant, terwijl op Suzuka Kevin Magnussen de pineut was. Daarnaast maakte hij afgelopen weekend ook fouten tijdens de safety car. In zowel Singapore als Japan liep de 33-jarige coureur een tijdstraf op.

Vader Antonio Perez neemt het voor zijn zoon op. "De meest solide coureur in de Formule 1 is Sergio Perez", zegt hij tegen Esto. "Kijk hoeveel fans hij over de hele wereld heeft. In Japan was dat ook te zien. Er waren veel Mexicaanse vlaggen en mensen riepen: 'Olé, olé, olé, Checo.' Hij is de enige Latijns-Amerikaanse coureur. Kijk eens hoeveel miljoenen Latijns-Amerikaanse fans er zijn. Elk merk ter wereld zou een Sergio Perez willen hebben."

De laatste paar F1-seizoenen is gebleken dat elke teamgenoot naast Verstappen sneuvelt, dit begon al met Daniel Ricciardo. Daarna waren ook Pierre Gasly en Albon aan de beurt. Perez senior weet maar al te goed waar zijn zoon voor is aangenomen. "De positie waarin Sergio zich nu bevindt, is de positie waarvoor hij is aangenomen: de tweede plaats. Er is maar één plek voor de kampioen, dat moet je begrijpen", gaat hij verder. "Hij moet ervoor werken, hij moet het verdienen, maar dit alles is gebouwd voor Max en dat moet hij respecteren. Als Checo naar een ander team verhuist wordt hij net als eerder weer vierde of zesde. Toen waren we trots als hij een punt pakte door P10 te pakken. Nu eindigt hij tweede en worden we chagrijnig. We willen dat hij eerste wordt. Hij heeft ons verwend."

Desondanks ziet Antonio Perez wel in dat de zesvoudig Grand Prix-winnaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het winnen van de constructeurstitel. "Ik kan alleen maar zeggen dat Mexico een Formule 1-wereldkampioen krijgt. Checo is voor de tweede keer wereldkampioen F1 geworden, als constructeur. Dat is al een keer eerder gebeurd en nu wint hij die titel opnieuw."

Met de RB19 heeft Adrian Newey in Milton Keynes een nagenoeg onverslaanbare auto getekend. Alleen in Singapore was de concurrentie sterker. De overige wedstrijden won Red Bull allemaal. Ook in die tussenstand gaat Verstappen fier aan de leiding. De regerend F1-kampioen won in Japan zijn dertiende race van 2023, terwijl Perez voorlopig twee pakte en Carlos Sainz een. Terwijl Verstappen F1 domineert en met flinke voorsprongen wedstrijden wint, worstelt de Mexicaan juist met de auto. Maar wat het probleem precies is, is niet duidelijk. "Checo vecht nog steeds tegen iets waar we niet achter zijn. De auto is afgesteld op Max. Max rijdt met alle grip aan de voorkant, terwijl Checo zijn hele leven al veel grip aan de achterkant wil. Hij rijdt dus met een auto die perfect bij Max past."

