Het was al de verwachting maar nu is het ook een feit: Max Verstappen heeft na zijn tiende opeenvolgende zege het record van meeste zeges op rij alleen op zijn naam gezet. De Nederlander deelde dat record met Sebastian Vettel na zijn overwinning in Zandvoort, maar na zijn winst in Italië zijn dat er nu tien. Het ging echter niet zo makkelijk als vooraf voorspeld, want Ferrari-coureur Carlos Sainz pakte de pole en verdedigde in de race zijn leidende positie met hand en tand. Uiteindelijk ging de Spanjaard in de fout en moest hij de kampioenschapsleider voorbij laten gaan.

Het was overigens vanaf moment één een puntje-op-je-stoel-race, maar niet voor Yuki Tsunoda. De Japanner zag zijn AlphaTauri voor de start al de geest geven en moest vanaf de zijlijn toekijken. Het zorgde voor kolderieke taferelen op de grid, waar veel onduidelijkheid heerste over het vervolg van de startprocedure. Nadat die verduidelijkt werden, konden de rijders beginnen aan de in plaats van 53 ronden nog maar 51 ronden tellende race.

Niet alleen Verstappen en Sainz hadden het regelmatig met elkaar aan de stok, ook achterin het veld gebeurde meer dan genoeg. Red Bull-coureur Sergio Perez worstelde zich in de race langs Ferrari-rijders Charles Leclerc en Sainz en met name met laatst genoemde was het een heus gevecht. Ook Lewis Hamilton en Oscar Piastri waren in een hevig gevecht verwikkeld, waarbij ze elkaar raakten. Hamilton kreeg daar de schuld van en kreeg vijf seconden straf.

Richting het einde van de race was misschien wel het spannendste gevecht aan de gang tussen Sainz en Leclerc. De Ferrari-teamgenoten vochten voor het laatste podiumplekje en dat ging er hard aan toe. Het mag een wonder heten dat ze elkaar niet raakten. Sainz trok aan het einde aan het langste eind om Leclerc net naast het podium te houden.