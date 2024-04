Samenvatting van de eerste en enige Formule 1-training in China

In alle Nederlandse vroegte werd vrijdagochtend 05.30 uur (11.30 uur lokale tijd in Shanghai) de eerste vrije training voor de Grand Prix van China in gang getrokken. Direct na het begin was het een drukte van belang op het Shanghai International Circuit. Vanwege het sprintformat van dit Formule 1-weekend was er in China slechts één sessie de tijd om echt kennis te maken met het circuit waar de koningsklasse van de autosport al vier jaar niet was geweest.

De sessie kende één hinderlijke onderbreking. Na ongeveer een kwartier stegen opeens rookwolken boven het circuit uit. Onder andere Alpine-coureur Esteban Ocon meldde over de boordradio dat het gras aan de binnenkant van bocht zeven in de fik stond. De bermbrand moest worden geblust en dus besloot de wedstrijdleiding tot het stilleggen van de sessie. Omdat de tijd doorliep werd de toch al beperkte trainingstijd nog verder ingekort, maar na enkele minuten kon de sessie worden hervat.

Goed nieuws voor de Chinese fans die voor het eerst op hun eigen circuit een lokale held in een officiële F1-sessie aan het werk zagen. Sauber-coureur Zhou Guanyu had in 2019 voorafgaand aan de laatste Grand Prix van China al een oude Renaut F1-wagen aan de tand mogen voelen, maar nu was het dan voor het echie. Aan het einde van de training stond hij keurig elfde.

Max Verstappen en Sergio Pérez domineerden lange tijd de tijdenlijst, maar tegen het einde van de vrije training op een steeds beter wordende baan schoten de rondetijden naar beneden. Even leek het erop dat Oscar Piastri namens McLaren de snelste tijd zou rijden, maar op de valreep ging Lance Stroll in zijn Aston Martin AMR24 aan de Australiër voorbij. Verstappen bleef steken op de derde plaats in een – buiten dat bermbrandje om – weinig enerverende sessie.