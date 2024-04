VIDEO: Bermbrandje veroorzaakt rode vlag tijdens VT1 F1-race China

Ongeveer een kwartier na het begin van de enige vrije training voor de Formule 1-race in China, stegen rookwolken boven het Shanghai International Circuit uit. Die waren niet afkomstig van een brandende auto, maar van het gras dat vlam had gevat. Alpine-coureur Esteban Ocon was één van de eerste coureurs die de plek passeerde en melding maakte van de fik: "Er is brand in het gras in bocht zeven."

De sessie werd onmiddellijk afgevlagd en gestopt om de boel te blussen. Dat lukte al na een paar minuten waarop de training werd hervat.