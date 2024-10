Samenvatting van de interessante eerste F1-training in Austin

Om 19.30 uur Nederlandse tijd was het dan eindelijk zover, de Formule 1 Grand Prix van Austin werd in gang getrokken met de eerste vrije training. Het was een interessante sessie, want het was de eerste keer dat de teams met de upgrades die meegenomen zijn op de baan verschenen.

Mercedes kende geen lekkere start. Na een paar minuten stond Lewis Hamilton achterstevoren na een spin in de Esses, nauwelijks vijf minuten later was George Russell een paar bochten verder ook de klos. Beide heren konden hun weg wel vervolgen, maar prettig is anders.

Uiteindelijk begon Ferrari als beste aan het weekend in Texas. Carlos Sainz troefde Charles Leclerc af en sloot de eerste en enige vrije training als snelste af. Max Verstappen volgde met een derde tijd, voor de grote titelconcurrent Lando Norris. Bij zijn terugkeer in F1 begon Liam Lawson met een dertiende tijd, hij was daarmee wel langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner kwam met een tiende tijd in de tijdenlijsten terecht.