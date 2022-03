De afgelopen drie seizoenen was Red Bull met Honda-motoren actief in de Formule 1. Met de rijderstitel van Max Verstappen werd die samenwerking vorig jaar op de best mogelijke manier afgesloten. Vanaf dit jaar bouwt Red Bull de motoren in eigen beheer, al zal dat eerst nog wel met uitgebreide steun van Honda gebeuren. Hierbij scheelt het aanzienlijk dat de ontwikkeling van de power unit de komende jaren bevroren is. Ook omdat er vanaf 2026 met een nieuwe krachtbron wordt gereden in de koningsklasse, waar de nodige tijd en middelen in moet worden gestoken. De introductie van een nieuw motorreglement wordt echter ook als gunstig moment gezien voor nieuwe fabrikanten om in te stappen. Audi en Porsche, beiden onderdeel van de Volkswagen Group, worden veelvuldig in verband gebracht met een F1-entree. Audi wordt gelinkt aan McLaren en Williams, Porsche zou bijna akkoord zijn met Red Bull.

Robert Doornbos ziet een samenwerking tussen Red Bull en Porsche helemaal zitten. "Dat zou te gek zijn", reageert hij enthousiast tegenover Motorsport.com. "Ik heb nul invloed op wat ze bij Volkswagen beslissen, maar ik riep ten tijde van dieselgate al dat ze de Formule 1 in moesten vanwege de positieve publiciteit die dat oplevert."

Doornbos was jarenlang ambassadeur voor Porsche en is sinds september vorig jaar algemeen directeur van PON Luxury Cars in Rotterdam, dat handelt in Porsches, Lamborghini's en Bentley's. "Ik denk dat 2026 wel het moment is, wanneer de regels voor de motoren wijzigen. Misschien dat een merk als Aston Martin ook wel zijn eigen motoren wil bouwen. Dat is uiteindelijk toch wel de charme van de Formule 1, dat al die fabrikanten de strijd met elkaar aanbinden om uit te maken wie de beste motor of het beste chassis kan bouwen. Dus als ik degenen die erover gaan bij Volkswagen een advies mag geven als het gaat om F1-deelname: doe dit en laat zien dat je met Porsche op het hoogste niveau kan meedoen in de autosport." Doornbos ziet het al helemaal voor zich: "Dan zetten we hier gewoon een Red Bull-Porsche Formule 1-auto in de showroom!"

Miljoen per week? "Max is het waard"

In dat geval zal Porsche haar naam ook meteen aan Max Verstappen verbinden. De Nederlander verlengde zijn contract met Red Bull Racing recentelijk immers tot eind 2028. "Charles Leclerc is ermee begonnen bij Ferrari", zegt Doornbos over de vijfjarige deal die de Monegask eind 2019 tekende bij de Italiaanse renstal. "Dat was een flinke stap voor het team uit Maranello, om een coureur die nog geen kampioen is geworden zo lang vast te leggen. Lando Norris kwam daarna met een nieuwe meerjarige overeenkomst bij McLaren en nu volgt Max dus met misschien wel het langste F1-contract ooit."

"Het lijkt wel een trend", merkt Doornbos op. "De teams lijken wel zoiets te hebben: alles wat we voor de lange termijn kunnen vastleggen is mooi meegenomen met de huidige regelwijzigingen. Teams hebben graag continuïteit. Er verandert de komende tijd al genoeg in de Formule 1, dus als je tevreden bent over een coureur, dan wil je diegene zien te behouden." Een team moet dan echter wel volledig overtuigd zijn van een rijder. "Sergio Perez zullen ze geen zesjarige deal aanbieden. Hij haalt nog steeds niet het maximale uit de auto. Maar van Max weet je dat hij dat wel doet. Er is niemand die harder met die auto gaat dan Max."

Red Bull moet wel zeer diep in de buidel tasten voor Verstappen, maar volgens Doornbos is de Limburger elke cent waard. "Volgens de media gaat het om een miljoen per week. Dat is natuurlijk verschrikkelijk veel geld, maar Max is dat wel waard. Kijk naar wat erop is gehaald aan sponsorgeld sinds het team kampioen is geworden. Daarmee is zijn salaris al gedekt", stelt Doornbos. "En kijk naar wat hij betekent voor het Red Bull-merk. We weten wat er in Nederland is gebeurd, maar ook in de rest van de wereld heeft hij extreem veel voor het merk gedaan. Dus in die zin is het ook weer niet heel raar dat Red Bull een atleet zoveel geld betaalt, al stonden er bij mij wel een paar nulletjes minder in het contract, kan ik je wel vertellen!"

Max Verstappen in de Red Bull RB18. Foto: Erik Junius

Dat Verstappen voor zo'n lange periode heeft bijgetekend, hangt volgens Doornbos nauw samen met de toekomstplannen van de andere belangrijke 'poppetjes' in het team. "Max zou niet zo snel hebben bijgetekend als hij weet Horner of Newey een jaar later misschien vertrekt", zegt Doornbos. Om elders weer een goede club mensen om je heen te verzamelen, daar kan veel tijd overheen gaan. "Het gaat om de chemie tussen die belangrijke poppetjes en die is niet te koop."

Voor een rijder is er vanzelfsprekend geen beter moment om opnieuw in onderhandeling te gaan dan meteen na het behalen van de wereldtitel. Hard to get, speelde Verstappen echter allerminst. De Nederlander gaf meteen aan langer door te willen bij Red Bull. "Raymond Vermeulen is een hele goede manager", meent Doornbos. "Hij heeft een goed gevoel voor timing. Toen Max over de boordradio gilde dat hij nog wel vijftien jaar bij het team wilde blijven, dacht hij waarschijnlijk bij zichzelf: 'Oh nee, niet zeggen!' Dat is de emotie van dat moment. Maar het geeft wel aan dat ze in de Red Bull-organisatie geloven. Vergeet ook niet dat ze sinds 2010 vier constructeurs- en vijf rijderstitels hebben behaald. Ze hebben een uitstekende track record. Dus ik begrijp dat wel."

Performance clausules

Toch lijkt het een risico om bij te tekenen aan de vooravond van de introductie van een nieuw technisch reglement, dat de onderlinge krachtsverhoudingen behoorlijk op zijn kop kan zetten. Mocht het team de plank onverhoopt misslaan, dan zijn er echter nog ontsnappingsmogelijkheden. "Je wil loyaal zijn naar elkaar, maar je wil ook weten: wat doen we als we elkaar niet meer leuk vinden? Daarvoor bouw je een contract", licht Doornbos toe. "Nadat je beide het contract hebt ondertekend, verdwijnt het in een kluis en in een ideale wereld kijk je er nooit meer naar om, aangezien je weet wat je met elkaar overeen bent gekomen."

"Pas als er momenten komen dat de resultaten tegenvallen, dan pak je het contract er weer bij en ga je kijken wat er ook alweer precies stond. 'Als jullie geen motor hebben waarmee je de finish kan halen, dan mogen we weg.' Of stel dat Max ineens minder gaat presteren nu hij kampioen is geworden en wordt verslagen door zijn teamgenoot, wat natuurlijk volstrekt ondenkbaar is, dan heeft Red Bull een uitweg. Daar zijn die clausules voor. Ik verwacht dat er heus wel van dit soort dingen op papier zullen staan. Maar in principe gaat het bij deze contractverlenging om loyaliteit: met dit team willen we verder, het geloof is er, we gaan nog een paar jaar samen knallen."