De Volkswagen Group is al maanden bezig met een eventuele inschrijving in de Formule 1. Dit zou moeten gebeuren vanaf de volgende generatie motoren, die in 2026 geïntroduceerd worden. Hooggeplaatste figuren binnen VW-merken Porsche en Audi hebben de afgelopen maanden meerdere meetings van de Formule 1 bijgewoond. Sinds het vertrek van Honda als motorleverancier van Red Bull Racing is Porsche in beeld gekomen als mogelijke partner. In de tussentijd heeft Red Bull een eigen motorafdeling geformeerd met de naam Red Bull Powertrains.

Bronnen hebben aan Motorsport-Total.com, de zustereditie van Motorsport.com, laten weten dat de gesprekken tussen Red Bull en Porsche nu dusdanig vergevorderd zijn dat een deal enkel nog afhangt van de goedkeuring die de toezichthouders moeten geven. Dit zou op z’n vroegst in maart al kunnen gebeuren, al moet wat dat betreft een slag om de arm gehouden worden. Daarmee zou Porsche de motorleverancier van Red Bull Racing worden in de Formule 1. Red Bull-adviseur Helmut Marko en landgenoot Fritz Enzinger van de Volkswagen Group hebben een grote rol gespeeld in het op poten zetten van de samenwerking.

Tot nu toe hebben de publieke figuren van Red Bull en Porsche de lippen stijf op elkaar gehouden over de onderhandelingen. Marko vertelde vorig jaar bij ServusTV, onderdeel van Red Bull, dat hij “in het verleden met een paar prachtige bedrijven gesproken had”. Gevraagd naar de geruchten over de onderhandelingen tussen Porsche en Red Bull zei hij destijds: “We blijven praten, niets staat vast.” Porsche CEO Oliver Blume was vorig jaar een vaste gast bij de F1-meetings over motoren en is heel positief over de plannen van de sport om over te stappen op synthetische brandstoffen. Porsche Motorsport-baas Thomas Laudenbach gaf vorig jaar al een positieve indruk over een potentieel Formule 1-avontuur toen hij toegaf dat de plannen gesmeed werden.

Tekst gaat verder onder de foto

Porsche F1 fantasy concept Illustratie: Camille De Bastiani

Red Bull verkeert met motoren in een uitstekende positie

Marko onthulde vorige maand min of meer voor zijn beurt dat Honda langer betrokken blijft bij het motorenproject van Red Bull dan aanvankelijk de bedoeling was. Met de verlengde samenwerking zou Red Bull Powertrains of een eventuele partner namelijk zeker zijn van concessies wanneer de nieuwe motoren in 2026 geïntroduceerd worden. De oprichting van de eigen motorendivisie wordt ook aantrekkelijk geacht voor Porsche. Het geeft onder meer flexibiliteit aangaande de locatie waar de ontwikkeling plaats zou vinden. Een deel van het potentiële Formule 1-programma zou in ieder geval op het hoofdkwartier in Weissach gevestigd moeten zijn. Red Bull zit daarmee de komende jaren in een zetel.

Porsche was in 2017 al dicht bij deelname aan de Formule 1. De verlenging van het motorreglement tot na 2021 stak daar destijds een stokje voor. De F1-bazen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een motorreglement te maken dat aantrekkelijk zou zijn voor de VW Group. Daarbij ligt de focus op duurzame brandstoffen en wordt de complexe MGU-H uit het pakket gehaald. Over dat laatste werd vorig jaar een akkoord bereikt.

Porsche hield in 2017 op met het LMP1-programma en stapte over naar de Formule E. Het merk keert volgend seizoen met een LMDh-programma terug in de 24 uur van Le Mans. Los van de gesprekken tussen Porsche en Red Bull staat dat Audi in verbrand gebracht werd met McLaren. Dat merk wordt momenteel voorzien van motoren door Mercedes. McLaren ontkende in november nog dat het overgenomen was door Audi, maar de gesprekken over een eventuele samenwerking zijn sindsdien gewoon doorgegaan. Daarbij was het geen probleem om te wachten op de verlossende woorden van de VW Group.

F1-update: Wat Red Bull wel en niet heeft onthuld bij de presentatie van de RB18