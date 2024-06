Red Bull Racing voert beide kampioenschappen nog altijd aan, al is de concurrentie in de voorbije weken dichterbij gekomen. Waar Max Verstappen vorig jaar in de meeste Formule 1-weekenden kon rekenen op een comfortabele marge, hebben Ferrari en McLaren recent ontegenzeggelijk stappen gezet met hun updatepakketten. Het bracht Lando Norris de winst in Miami en Charles Leclerc in zijn ‘eigen’ Monaco. Eerstgenoemde wist Verstappen tijdens de laatste ronden in Imola eveneens onder druk te zetten met een fraaie slotfase tot gevolg. De Nederlander heeft nadien laten weten dat de betere circuits voor Red Bull normaliter pas iets later in het seizoen volgen, al erkende hij ook dat het veld momenteel in elkaar schuift.

Sergio Pérez heeft in Monaco laten weten dat Red Bull zelf ook ‘een grote update’ nodig heeft om de goede uitgangspositie te kunnen behouden, waarop hoofdengineer Paul Monaghan met een lach reageert: “Nou, het is mooi dat hij ons even informeert! Ik zal daar eens met hem over gaan praten!” Op een iets serieuzere toon vervolgt de Brit die recent een nieuw contract bij Red Bull heeft getekend: “Zoals ik eerder heb gezegd zijn de grootte van updates en hoe die aerodynamisch werken niet per se af te lezen aan hoe groot die updates visueel lijken. We hebben geen auto die veel snelheid tekort komt of waarmee we moeten experimenten met grotere veranderingen. Nee, wij hebben een zeer competitieve auto en in mijn optiek hebben we ook een goed begrip van hoe die auto werkt. We hoeven dus niet te twijfelen aan ons ontwikkelingsplan.”

Bovendien benadrukt Monaghan dat Red Bull in Milton Keynes ook allesbehalve stilzit. Na het eerste noemenswaardig updatepakket dat in Japan is geïntroduceerd, komen er volgens de technische man nog wel meer noviteiten aan in de komende weken. “Er komen zeker updates aan, maar wat je qua productie vergt, bepaalt natuurlijk ook wanneer we die dingen kunnen brengen. Dus ja, er komen updates aan, maar het is niet zo dat we daarmee reageren op anderen omdat het in de voorbije weken wat spannend was. Nee, het plan staat al langer vast en wij zijn zeker niet lui of sloom bij het uitvoeren van ons updateplan. Maak je maar je geen zorgen, als de updates klaar zijn, dan komen ze echt wel op de auto”, sluit Monaghan met een lach af.