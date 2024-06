Het raceweekend in Monaco heeft laten zien dat de zwakke punten van Red Bull Racing die Max Verstappen vorig jaar al heeft aangestipt - de hobbels, het aanvallen van de kerbstones en langzame bochten - nog niet weggenomen zijn. De wereldkampioen liet tijdens de mediadag in Monaco weten dat hij in langzame bochten weliswaar 'iets meer grip' heeft, maar hij voegde meteen toe dat de krachtmeting op het prestigieuze stratencircuit 'een echte test' zou vormen. In de daaropvolgende dagen sprak Verstappen van een auto die 'sprong als een kangoeroe' en aanvoelde als 'een kart zonder ophanging'.

Het betekent dat naast Monaco ook Singapore dit jaar weer een uitdaging kan worden, al staat eerst nog de Canadese Grand Prix in Montreal op het programma. Het Circuit Gilles Villeneuve is logischerwijs anders dan de krappe straatjes van Monaco, maar het aanvallen van de kerbstones vormt volgens Verstappen een overeenkomst en dus een pijnpunt voor Red Bull. "We moeten afwachten hoe het daar gaat, ook omdat ze alles volgens mij opnieuw hebben geasfalteerd. Dat kan nog wel wat verrassingen opleveren, maar door de kerbs wordt dat waarschijnlijk ook niet ons sterkste weekend, al zal het wel beter moeten gaan dan in Monaco", laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com weten.

"Alle circuits die hobbelig zijn of waar je de kerbs vol moet aanvallen, zullen lastiger voor ons worden. Dat geldt vooral voor stratencircuits, al krijgen we later in het jaar hopelijk een beter begrip van wat er aan de hand is." Dat laatste is belangrijk volgens Verstappen, omdat hij al eerder heeft aangegeven dat Red Bull de ongemakken nog niet echt begreep in Monaco. Daardoor kon hij in het prinsdom ook niet stellen of een oplossing voor de RB20 reëel is of dat we aan de auto voor volgend jaar moeten denken. "We moeten eerst begrijpen wat het is, want dat is tot nu toe duidelijk niet het geval geweest."

Horner hoopvol: "Vaak goed gepresteerd in Canada"

Waar Verstappen en Helmut Marko - die van een correlatieprobleem sprak - een ferme slag om de arm houden voor Montreal, laat teambaas Christian Horner zich positiever uit: "Montreal is een circuit waar we in het verleden vaak goed hebben gepresteerd. Ze hebben de baan inderdaad opnieuw geasfalteerd voor de race van dit jaar, dus we moeten zien wat het effect daarvan is. Ferrari en McLaren zullen snel zijn, maar het is logisch dat er in jaar drie van deze reglementen convergentie plaatsvindt. Dat is eigenlijk onvermijdelijk. Monaco is natuurlijk een zwaar weekend voor ons geweest, maar we staan nog altijd aan de leiding in beide kampioenschappen. We trekken onze lessen uit Monaco en proberen die toe te passen voor het eerstvolgende raceweekend. Historisch gezien draaide het in Canada altijd heel erg om tractie, al moeten we even afwachten of dat is veranderd door de nieuwe asfaltlaag."