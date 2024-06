Het komen tot en vervolgens ten uitvoer brengen van de perfecte racestrategie is een ‘team effort’. Elk team beschikt echter over een aantal mensen dat zich met name om de tactiek bekommert. Bij Red Bull Racing zijn dat er drie: head of race strategy Will Courtenay, principal strategy engineer Hannah Schmitz en senior strategy engineer Stephen Knowles.

Courtenay, die zoals zijn functienaam verraadt aan het hoofd staat van de afdeling strategie, is al jaren een vaste waarde binnen het team van Red Bull. “Na engineering te hebben gestudeerd aan de universiteit ben ik eind 2003 aan de slag gegaan bij dit team, dat toen nog Jaguar Racing heette”, vertelt Courtenay in een interview met Motorsport.com. “Ik ging aanvankelijk over de elektronica, dus ik zorgde ervoor dat alle sensoren goed waren afgesteld en dat soort dingen.”

Vanaf 2004 reisde Courtenay als systems engineer van Jaguar naar de races. “Ik kon het redelijk goed vinden met degene die toen de strategie deed en was altijd erg geïnteresseerd in hoe dat allemaal werkte. Hij deed het werk al een tijdje en besloot dat hij niet meer wilde reizen, waardoor het team op zoek moest naar een vervanger. Vervolgens kreeg ik de vraag of mij het niet leuk zou lijken. Die kans pakte ik met beide handen aan.” Zo kreeg Courtenay in 2005, het team was inmiddels omgedoopt tot Red Bull Racing, de rol van strategy engineer. “Sinds 2006 zat ik voltijd op de pitmuur en in 2010 werd ik het hoofd van de groep”, vat hij hij zijn verdere carrièreloop in een notendop samen.

Rotatie

Courtnenay is niet bij alle races present. Sinds vorig jaar wisselen hij, Schmitz en Knowles elkaar af op het circuit. Als Schmitz bijvoorbeeld op locatie is, bieden Courtenay en Knowles ondersteuning vanuit de fabriek in Milton Keynes. Het roteren heeft volgens Courtenay een paar belangrijke voordelen. “Op de eerste plaats geeft het ons wat meer rust als we een deel van de races vanuit de operations room in Milton Keynes kunnen doen. Ten tweede is het voor het team goed dat er drie mensen zijn die de rol op het circuit op zich kunnen nemen.” Degene die op het circuit is, hakt uiteindelijk de strategische knopen door. Courtenay: “Maar ik ben altijd op de achtergrond aanwezig en laat me horen als dat nodig is. Over het algemeen verloopt alles echter vrij soepel. Bovendien spreken we voorafgaand aan een weekend alles door, zodat als het er op aankomt, alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Dat de definitieve beslissingen ten aanzien van de strategie door verschillende personen genomen wordt, brengt volgens Courtenay geen risico met zich mee. “Nee, we gaan altijd zeer nauwkeurig te werk en hebben een gedetailleerde lijst met taken die we steeds weer afwerken”, betoogt hij. “Wie van ons ook op het circuit is, diegene volgt precies dezelfde procedures. Daarnaast hebben we na elk raceweekend een vergadering om te bespreken wat er goed en wat er fout ging, en wat er beter had kunnen gaan. Alles wordt dan nog eens doorgenomen, zodat we ervan kunnen leren en ervoor kunnen zorgen dat we de dingen op dezelfde manier blijven doen. Dus als het goed is, is er consistentie, ongeacht wie van ons op het circuit is.”

De Monte Carlo-methode

Aan het bepalen van de beste racestrategie gaat de nodige voorbereiding vooraf. “In de week voorafgaand aan een race beginnen we met het verzamelen van heel veel data. Van de vorige edities van die race, maar ook van de races die dit jaar al zijn gehouden”, doet Courtenay uit de doeken. “We stoppen alles vervolgens in verschillende modellen om te kijken wat we van de komende race kunnen verwachten. Daarbij gaat het tegenwoordig vooral om de prestaties van de banden, maar er zijn ook andere factoren die van belang zijn, zoals hoe gemakkelijk of moeilijk het is om in te halen op een circuit en hoeveel tijd je in totaal kwijt bent aan een pitstop. Al die informatie voeden we dus aan onze modellen en zo krijgen we een idee van hoe de banden zich zullen gedragen en dergelijke.”

Max Verstappen maakt een pitstop. Foto door: Getty Images / Red Bull Content Pool

Die informatie wordt vervolgens gebruikt om races mee te simuleren. “Zo ontstaat een beeld van welke strategieën waarschijnlijk gebruikt zullen worden, dus of het eenstopper of een tweestopper wordt en wat de beste banden zullen zijn voor de race”, aldus Courtenay. “Dit werk gaat verder tijdens het raceweekend, maar dan met de bandendata die we in de trainingen verzamelen. Zo kunnen we onze berekeningen verder verfijnen en krijgen we nog wat scherper op ons netvlies wat de beste strategieën zullen zijn. Zodoende hebben we als het tijd is om te gaan racen een redelijk goed idee van wat onze hoofdstrategie gaat zijn, maar ook in welke situaties we onze strategie zullen aanpassen. Als de bandenslijtage hoger is dan verwacht, kun je bijvoorbeeld besluiten om naar een andere strategie overstappen. Of als de safety car de baan opkomt, zou je daar ook op kunnen reageren.”

Bij het simuleren van de races wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo-methode. “We genereren een startopstelling op basis van wat we grofweg van de kwalificatie verwachten en bootsen een race na aan de hand van hoe we denken dat de banden zullen presteren. Daar doen we vervolgens allerlei variaties op, zoals qua wie wanneer zijn pitstop maakt tijdens de race. Zo krijg je dus een paar mogelijke races. Maar zo simuleren we er miljoenen tijdens een raceweekend. Ondanks alle willekeur zullen er een paar strategieën steeds goed uit de bus blijven komen. Vervolgens kun je kijken welke van deze strategieën de sterkere zijn en welke de zwakkere, waarna je verder gaat met de sterkere opties.”

Duidelijk en beknopt communiceren

Gedurende de race houden Courtenay en co rekening met elk denkbaar scenario. “Zelfs al lijkt het een vrij oninteressante race en is het rechttoe rechtaan een eenstopper, dan nog gebeurt er achter de schermen een hele hoop. We zijn constant met elkaar in gesprek over wat we doen als er een safety car komt, hoe het eruitziet qua weer en wat de situatie is als we opeens een pitstop moeten maken vanwege bijvoorbeeld een lekke band. We proberen alles altijd één stap voor te zijn, zodat als er iets gebeurt, we al precies weten hoe we daarop reageren en dus niet dan pas gaan nadenken over een beslissing.”

Red Bull heeft de zaakjes doorgaans goed voor elkaar als het op strategie aankomt. Gevraagd wat het team uit Milton Keynes sterk maakt op dit vlak, laat Courtenay weten: “Ik vind deze lastig om te beantwoorden omdat dit het enige team is waarvoor ik gewerkt heb. Ik weet dus niet precies hoe een ander team het doet. Maar één van onze sterke kanten is dat we allemaal erg goed met elkaar samenwerken. Niet alleen binnen de strategiegroep, maar ook met de race-engineers, met Christian [Horner] en met alle anderen die erbij betrokken zijn. We kunnen op een goede, gedisciplineerde manier met elkaar discussiëren, dat gesprek verloopt altijd op een manier die beheerst en productief is. Als het allemaal wat intenser en spannender dreigt te worden, kan de communicatie gemakkelijk warrig en chaotisch worden. Terwijl het juist op die momenten belangrijk is dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomt, zodat het mee kan worden genomen in de besluitvorming. Het is van belang dat iedereen duidelijk, beknopt en goed met elkaar blijft communiceren, zodat we met een koel hoofd de juiste beslissingen kunnen blijven nemen.”

Will Courtenay, Head of Strategy van Red Bull Racing. Foto door: Getty Images / Red Bull Content Pool

In de Formule 1 wordt altijd gekeken naar hoe zaken verder kunnen worden verbeterd, en dat is bij de strategie niet anders. “We zijn altijd bezig om onze modellen te verbeteren en onze processen te verfijnen. Dat werk staat nooit stil”, meldt Courtenay. “Enerzijds kun je proberen om je predictiemodellen en simulaties te verbeteren, zodat je alles nog accurater kunt voorspellen voor de race. Anderzijds kun je kijken of je bepaalde processen sneller en efficiënter kunt maken. Als iets met één muisklik gedaan kan worden in plaats van dat een persoon er twee uur mee bezig is, bespaar je elk weekend twee uur die je weer in andere dingen kunt steken. Dat proces om alles beter, sneller en accurater te maken, is constant gaande.”

Voor die miljoenen en miljoenen simulaties is geavanceerde software nodig. Een topteam als Red Bull zal op dat vlak weinig te klagen hebben. “Dat je bij een goed team over bepaalde zaken kunt beschikken , helpt altijd”, geeft Courtenay toe. “Zo maken we de laatste jaren gebruik van Oracle Cloud, waar we heel erg veel aan hebben. Maar dat is slechts één deel van het verhaal. We beschikken ook over zeer bekwame mensen. We hebben een heel sterk engineering team en coureurs die tot de besten op de grid behoren. Dat maakt ook een verschil. Het gaat dus niet alleen om de faciliteiten, maar ook om de mensen. Daarnaast helpt het dat we al heel lang met elkaar werken en elkaar door en door kennen.”

Strategie belangrijker nu concurrentie nadert

Ook wanneer Red Bull de touwtjes strak in handen lijkt te hebben in een race, wil de formatie uit Milton Keynes nog weleens wat risico nemen. Neem de Grand Prix van China eerder dit jaar. Max Verstappen en Sergio Pérez lagen eerste en tweede in de race toen zij tegelijkertijd naar binnen werden geroepen, waardoor de monteurs een dubbele pitstop moesten uitvoeren. Had men één van de coureurs niet rustig een ronde later kunnen laten stoppen? “We proberen elk weekend gewoon het maximale eruit te halen”, zegt Courtenay lachend. “Er vindt echter altijd een zekere mate van risicobeoordeling plaats. Je wil niet zomaar onnodige risico’s nemen, want mocht het een keer verkeerd uitpakken, sta je wel een beetje voor schut. Je bent daarom altijd bezig om beloning en risico tegen elkaar af te wegen. En als blijkt dat het het risico waard is, dan gaan we ervoor.”

Doordat de reglementen inmiddels drie jaar gelijk zijn gebleven, komt het veld steeds dichter bij elkaar. En dat betekent dat de strategie vaker het verschil kan gaan maken, beseft ook Courtenay. “Ik denk dat de strategie de komende twee jaar een belangrijkere rol gaat spelen, nu de andere teams dichterbij aan het komen zijn qua performance”, stelt hij. ”De strategie zal weer meer in het middelpunt komen te staan.” Dat de monteurs van Red Bull consistent pitstops van twee seconden of korter afleveren, helpt. “Absoluut. Het is fantastisch dat onze monteurs het zo geweldig doen met de pitstops. Als we iemand met een undercut voorbij willen gaan of een dubbele pitstop willen doen, kunnen we erop vertrouwen dat alles soepel verloopt. Dat we zo kunnen bouwen op onze pitcrew, maakt een enorm verschil.”

Max Verstappen in actie in Imola. Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Bandbreedte van Verstappen helpt

En dan zijn er natuurlijk nog de coureurs. Van Verstappen is bekend dat hij zich graag met de tactiek mag bemoeien. “Het helpt heel erg om een coureur te hebben die zo’n grote bandbreedte heeft dat hij tijdens het rijden mee kan denken over de strategie”, zegt Courtenay. “We denken natuurlijk overal tot in detail over na, maar het is goed dat hij het ook allemaal in zijn hoofd heeft. Mochten we namelijk van strategie willen veranderen of iets specifieks willen bereiken zoals een langere stint om iemand met een overcut voorbij te kunnen gaan, dan begrijpt Max meteen wat we voor elkaar proberen te krijgen.”

"Doordat Max en ook Checo altijd goed voor ogen hebben wat we als team proberen te doen, kunnen zij op een bepaalde manier met de auto gaan rijden waardoor er een grotere kans is dat ons plan ook lukt”, vervolgt Courtenay. ”Coureurs die in staat zijn om over dit soort dingen na te denken, maken ons leven een stuk gemakkelijker.”

Daarbij staan Verstappen en Pérez erom bekend dat zij buitengewoon goed met hun banden kunnen omgaan. “Hoe beter de coureur, hoe gemakkelijker het is om met de strategie te spelen en misschien iets anders te proberen”, stelt Courtenay. “Soms wil je agressief zijn, een vroege pitstop maken en iemand met de undercut voorbij proberen te gaan. Andere keren wil je dat een coureur goed voor zijn banden zorgt, zijn stint verlengt en later naar de pits gaat, zodat hij een bandenvoordeel krijgt en verderop in de race in de aanval kan gaan. Als je coureurs hebt die dat begrijpen, goed voor hun banden kunnen zorgen en echt hun best doen om de doelen te halen die je ze geeft, wordt je strategie vele en vele malen effectiever.”

Een bekend voorbeeld van een moment waarop Verstappen zich met de strategie bemoeide, is de Hongaarse Grand Prix van 2022. De Nederlander stond tiende op de grid en zou de race eigenlijk op de harde band aanvangen, maar besloot op basis van de ‘laps to grid’ op de soft te starten. Anderhalf uur later kwam hij als winnaar over de eindstreep. “Max voelde onderweg naar de grid dat de harde band heel weinig grip gaf”, herinnert Courtenay, die die race in de fabriek werkte, zich. “Het was vrij koel die dag en daardoor was de harde band een slechte om de race op te beginnen. Vervolgens werd er heel snel geschakeld tussen Max, de engineers, Hannah op de pitmuur en ons in de fabriek. Doordat de harde band niet voor ons leek te werken, besloten we naar de zachte compound over te stappen. Hierdoor moesten we natuurlijk heel snel onze strategische plannen aanpassen. Dat Max die race uiteindelijk won, was een geweldig mooi verhaal voor ons. Het toonde aan dat we snel kunnen reageren als dat nodig is.”

