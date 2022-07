Formule 1-collega’s reageren op vertrek Sebastian Vettel

Sebastian Vettel staat erom bekend geen fan te zijn van social media. Niettemin was er op donderdag ineens een officiële Instagram-account van de 35-jarige Duitser en zijn allereerste post bevatte meteen groot nieuws: na dit seizoen zet de coureur van Aston Martin een punt achter zijn Formule 1-carrière om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Zijn concullega’s reageren donderdag op social media en tegenover de pers in Hongarije op het naderende afscheid van de Aston Martin-coureur.

“Hij heeft zoveel bereikt in deze sport dat het ergens ook wel goed te begrijpen is dat hij wil stoppen“, zegt Max Verstappen in de persconferentie voor de Hongaarse Grand Prix. “Hij heeft een geweldige carrière gehad. Hij heeft veel races gewonnen en ook veel kampioenschappen op zijn naam staan, en hij is natuurlijk een fantastische ambassadeur voor deze sport.“ Dat Vettel eerder op donderdag zijn afscheid bekendmaakte, kwam voor Verstappen niet als een heel grote schok. “Iedereen wordt ouder en iedereen moet een keer stoppen, dus in zekere zin zat zijn vertrek er wel aan te komen. Het is natuurlijk nooit leuk wanneer het moment daar is, vooral niet voor Seb zijn fans, maar die dingen gebeuren. Ik denk dat het nu vooral belangrijk is dat hij van gezin gaat genieten.” Gevraagd naar wat de grootste nalatenschap van Vettel zal zijn, grapt Verstappen: "Zijn haar! Hoe het op magische wijze terug is gegroeid. Ik wou dat ik zulk haar had..."

“Seb, het is een eer om tegen je gereden te hebben en een nog grotere eer om je mijn vriend te mogen noemen”, brengt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton via Twitter naar buiten. “De sport in een betere staat achterlaten dan waarin die verkeerde toen je begon, is altijd het doel. Ik twijfel er niet aan dat wat je hierna ook gaat doen, spannend, betekenisvol en de moeite waard zal zijn. Hou van je, man.”

“We gaan hem missen”, reageert Fernando Alonso tijdens zijn mediasessie op het nieuws van de dag. “We hebben over de jaren menig gevecht met elkaar gevoerd. Hij is een geweldig kampioen en een geweldig mens. Ik wens hem het beste en hoop hem in de toekomst nog eens tegen te komen in de paddock.” De Spanjaard schaart Vettel tot zijn grootste rivalen. “Met Lewis en Sebastian heb ik waarschijnlijk de meeste tijd hier doorgebracht. Michael [Schumacher] blijft mijn eerste keus, aangezien ik met hem om het kampioenschap heb gevochten en ik hem de Formule 1 heb zien domineren toen ik opgroeide. Ik heb veel geleerd van Michael en daarna van Lewis en Seb. We hebben met ons drieën heel wat meegemaakt”, aldus de tweevoudig kampioen. “Maar ik begrijp het wel. Ik zag hem in Oostenrijk en hij zat in hetzelfde hotel als zijn gezin. Ze zagen er heel gelukkig uit, het was een heel schattig gezin om te zien. Dus ik denk dat hij het wel naar zijn zin zal hebben.”

Mick Schumacher, die een nauwe band heeft met Vettel, reageert via social media: “Ik ben zo bedroefd dat je weggaat, maar tegelijkertijd ben ik opgetogen voor jou dat je aan een nieuw hoofdstuk in je leven kan beginnen. Je bent en blijft zo’n belangrijk persoon voor me. Ik ben dankbaar voor je vriendschap. Bedankt voor alles wat je hebt bijgedragen aan de sport waar we allebei zo van houden. Ik kijk uit naar de laatste races die we samen rijden. Bedankt Seb, je bent een bron van inspiratie.”

Daniel Ricciardo, oud-teamgenoot van Vettel, laat in de persconferentie weten: “Het is op een bepaalde manier droevig, omdat de sport een legende ziet vertrekken. Maar aan de andere kant ben ik ook blij voor hem, omdat hij aan het volgende hoofdstuk van zijn leven kan beginnen.” De coureur uit Perth zegt dat het een voorrecht was om in 2014 met Vettel samen te werken bij Red Bull. “Ik heb dat jaar veel van hem geleerd. Maar daarvoor ook al, toen ik als reservecoureur meedraaide in het team en kon zien hoe hij werkte. Ik vond dat erg interessant. Hij heeft veel goede eigenschappen. Hij weet mensen achter zich te krijgen, maar kan ook heel direct zijn. We gaan hem zeker missen en ik wens hem natuurlijk het beste.” Ricciardo was in 2014 erg onder de indruk van de snelheid van Vettel. “Maar hij wist ook alles over de auto, het team en de sport in het algemeen. En hij stond altijd aan. Dat klinkt misschien simpel, maar hij was gewoon altijd overal van op de hoogte. En je kon hem nooit uitvlakken.”

“De Formule 1 gaat hem zeker missen”, reageert Pierre Gasly in de paddock van de Hungaroring op een vraag van Motorsport.com. “Hij is een legende in deze sport. Je hoeft daarvoor alleen maar naar de cijfers te kijken, naar het aantal kampioenschappen, overwinningen en pole-positions dat hij behaald heeft. En hij is iemand die van zich laat horen, hij is een karakter in de paddock. Dus ik denk dat iedereen hem wel gaat missen.” De Fransman van AlphaTauri bewaart vooral warme herinneringen heeft aan een telefoongesprek dat hij met Vettel voerde in 2016. ”Ik zal nooit vergeten dat toen ik GP2-kampioen was geworden en duidelijk werd dat ik het jaar erna niet meteen naar de Formule 1 zou promoveren, ik hem op een avond belde voor zijn advies en zijn mening. Wat ik dacht dat een belletje van vijf minuten zou worden, werd een gesprek van anderhalf uur. Je zou denken dat ik op het lijstje met prioriteiten van een Ferrari Formule F1-coureur ergens onderaan zou staan. Maar hij nam negentig minuten om met mij te praten en mij advies te geven over hoe ik met de situatie bij Red Bull om moest gaan. En daarvoor zal ik hem altijd erg dankbaar blijven. Sindsdien hebben we altijd een goede band met elkaar gehad en zijn we een paar keer met elkaar uit eten geweest. Hij is een fantastische rijder maar ook een fantastische mens.”

“Ik ben op een bepaalde manier erg trots op wat Seb heeft bereikt”, laat Sergio Perez aan Motorsport.com weten. “Hij is een geweldige legende in deze sport en een fantastische vent. Hij is altijd erg fair en uitgesproken. Hij heeft veel succes genoten en heeft een prachtig gezin. Ik wens hem en zijn gezin het allerbeste.” Op de vraag of de Formule 1 zijn uitgesproken mening gaat missen, antwoordt de Mexicaan met een lach: “Gelukkig zit hij nu op social media, waardoor we hem niet al te veel hoeven te missen!”

Video: Sebastian Vettel kondigt zijn afscheid van F1 aan