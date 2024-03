Met een langlopend contract dat Max Verstappen in theorie tot en met 2028 aan Red Bull verbond en een dominante auto, leek er voor de Nederlander geen reden om ergens anders onderdak te zoeken. Maar de situatie is behoorlijk veranderd sinds bekend is geworden dat teambaas Chistian Horner onderwerp is geweest van een zaak van grensoverschrijdend gedrag, een zaak die lijkt voort te komen uit een machtsstrijd over de controle binnen het team.

De vrees van Verstappens vader Jos dat Red Bull 'uit elkaar gescheurd' dreigt te raken als Horner op zijn plek blijft, leidde tot suggesties dat er twijfels waren of de drievoudig wereldkampioen op de lange termijn bij Red Bull zou blijven als er geen verandering aan de top zou komen. Bij de Grand Prix van Saudi-Arabië ging het weer een andere kant op toen de coureur zelf waarschuwde dat hij waarschijnlijk zou opstappen als Red Bull-adviseur Helmut Marko zou worden ontslagen door het team, te midden van een lopend onderzoek naar lekken in de media. Er was weinig twijfel, gebaseerd op herhaalde opmerkingen die hij maakte tijdens het weekend in Jeddah dat zijn toekomst bij Red Bull alleen verzekerd was als Marko er deel van bleef uitmaken.

"Ik heb altijd aangegeven dat Helmut heel belangrijk is voor het team en ook voor mij om in de toekomst door te gaan bij het team", zei Verstappen. "Ik denk dat ik heel duidelijk heb aangegeven dat hij er altijd bij moet blijven." Verstappen gaf daarnaast aan dat hij deze mening intern ook kenbaar heeft gemaakt. "Ja, ik heb altijd heel duidelijk gemaakt hoe ik erin sta, ook afgelopen jaar na Qatar nog. Hopelijk weten ze dat en respecteren ze dat ook. We zijn al heel lang onderweg met elkaar en dan denk ik dat het heel belangrijk is om iedereen tevreden te houden."

Ontsnappingsclausules in F1

Hoewel zijn gevoelens duidelijk waren, zijn contracten in de Formule 1 vrij robuust. Het is niet aan coureurs om te beslissen dat ze plotseling het schip willen verlaten omdat bepaalde dingen binnen een team ze niet aanstaan. Vaak is de enige manier om onder een contract uit te komen een specifieke ontsnappingsclausule, die alleen kan worden geactiveerd om duidelijke redenen die beide partijen hebben onderschreven op het moment dat de deal werd getekend.

Soms kunnen de clausules worden geactiveerd op basis van prestaties, waardoor een coureur op straat gezet kan worden als hij een bepaald doel niet haalt, of dat de coureur weg kan lopen als de auto van het team niet aan de wensen voldoet en bepaalde resultaten oplevert. Er kunnen ook ontsnappingsclausules worden opgenomen die volledige vrijheid bieden. Bij Mercedes had Lewis Hamilton een ontsnappingsclausule in zijn oorspronkelijke tweejarige contract met Mercedes voor 2024-2025, die hij activeerde zodat hij kon tekenen bij Ferrari voor het seizoen 2025.

Soms hebben de ontsnappingsclausules echter te maken met meer specifieke details. Dit kan onder andere inhouden dat coureurs een uitweg hebben als er veranderingen zijn in de top van het team. Motorsport.com is op de hoogte van andere coureurscontracten die dergelijke details bevatten. In het geval van Verstappen is de afgelopen weken gebleken dat de Nederlander inderdaad zo'n clausule in zijn contract heeft staan, waardoor hij weg kan als Marko wegvalt. Dat zou verklaren waarom hij zo duidelijk is geweest in zijn commentaar dat als de Oostenrijkse veteraan niet langer in beeld is bij Red Bull, zijn eigen toekomst waarschijnlijk elders ligt.

Blijft Verstappen Red Bull trouw te midden van de onrust? Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Eenzijdige toevoeging

Maar wat misschien wel het meest intrigerend is aan deze ontsnappingsclausule van Marko, is dat deze volgens bronnen geen deel uitmaakte van het oorspronkelijke contract dat Verstappen en Red Bull in 2022 ondertekend hebben. Naar verluidt maakt de clausule deel uit van een addendum bij het contract dat onlangs is toegevoegd. En wat nog intrigerender is, is dat insiders hebben onthuld dat deze toevoeging eenzijdig is doorgevoerd door de Verstappens en Marko, zonder dat het F1-team of Horner, hier op dat moment iets vanaf wist.

Marko kon dit doen omdat hij een van de twee directeuren van Red Bull Racing is en dus namens het team kan handelen. Het bestaan van de clausule lijkt pas de afgelopen weken algemeen bekend te zijn geworden, toen de toekomst van Verstappen onderwerp werd van publiek debat en de aanwezigheid van de clausule openlijk werd genoemd. Red Bull heeft geweigerd commentaar te geven op de situatie rondom hoe of wanneer deze clausule in het contract terecht is gekomen, maar de aanwezigheid ervan suggereert dat het een manier was voor Marko om zijn positie te beschermen en voor Verstappen om er zeker van te zijn dat hij zekerheid had over het topmanagement.

Het betekent ook dat Verstappen een kristalheldere uitweg heeft uit Red Bull als dat nodig is, wat bewijst dat hij echt toegewijd is aan Marko. Verstappen zei onlangs nog dat de managementstructuur binnen het team belangrijker is dan het rijden met de snelste auto in de F1: "Weet je wat het is? Uiteindelijk gaat het om relaties binnen het team en communicatie. Als dingen die heel belangrijk voor je zijn verdwijnen in het team, dan zou er een onwerkbare situatie zijn. Ik ben daar altijd heel open over geweest en ze weten er allemaal van."

Het is geen wonder dat concurrerende teams als Mercedes en Aston Martin de laatste ontwikkelingen bij Red Bull nauwlettend in de gaten houden, want ze weten dat er een gouden kans zou kunnen liggen om de stercoureur voor volgend jaar binnen te halen.