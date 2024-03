Kan Aston Martin Mercedes F1 aftroeven in strijd om Verstappen?

Een paar weken geleden leek het ondenkbaar dat Max Verstappen het dominante team van dit moment zou verlaten en mogelijk een winnende auto aan iemand anders zou geven. De Christian Horner-saga heeft de F1-wereld echter op zijn kop gezet en de spanningen binnen het Red Bull-kamp blootgelegd. De volledige details moeten nog naar buiten komen, als dat ooit al het geval gaat zijn, maar het beeld dat wordt geschetst is simpel: Verstappen wil niet blijven als Red Bull-adviseur en naaste supporter Helmut Marko vertrekt, waarbij de vraag opkomt of dat geheel samen met Christian Horner nog werkbaar is.

In maart 2022 tekende Verstappen een contractverlenging die hem voor zeven seizoenen aan het team verbond. Slechts een paar weken eerder had hij zijn eerste wereldtitel veroverd in de laatste ronde, de Grand Prix van Abu Dhabi, en hij had al een deal voor nog twee jaar, tot eind 2023. Beide partijen besloten dat de tijd rijp was om die verbintenis te verlengen en er werd een extra periode van vijf jaar toegevoegd, tot eind 2028. Cruciaal was dat die termijn de eerste drie seizoenen van het nieuwe F1-reglement omvatte met de nieuwe Red Bull Powertrains-motor, waarvan destijds werd verwacht dat het een samenwerking met Porsche zou worden. Die onderhandelingen liepen echter spaak.

Twee jaar na de ondertekening van die deal, na drie titels te hebben gewonnen en met een vierde die al zeker oogt, lijkt de kans iets kleiner dan voorheen dat Verstappen de resterende vier jaar van de deal zal uitzitten. Horners eigen woorden zijn veelzeggend. Op de racedag in Bahrein was hij onvermurwbaar dat Verstappen nergens heen zou gaan. "Ik weet zeker dat hij dat zal doen", zei hij op de vraag of Verstappen zijn contract zal uitdienen. "Hij heeft een geweldig team om zich heen en hij heeft veel vertrouwen in dat team. We hebben samen ontzettend veel bereikt, dus hij heeft zich gecommitteerd aan een overeenkomst tot 2028."

Andere interesses

Een week later in Jeddah hield hij nog steeds vol dat Verstappen geen reden heeft om te vertrekken, maar er waren tekenen dat de stemming was veranderd. De toon was minder stellig. "Je kunt nooit nooit zeggen", vertelde de Brit. "Als een coureur ergens niet wil zijn, dan gaan ze ergens anders heen, maar als team zie ik geen enkele reden waarom iemand uit dit team zou willen stappen." Onder druk hierover voegde hij eraan toe: "Het is net als met alles in het leven. Je kunt iemand niet dwingen om ergens te zijn alleen vanwege een stukje papier. Als iemand niet bij dit team wil zijn, dan gaan we iemand niet tegen zijn wil dwingen om hier te zijn. Dat geldt voor een machineoperator, een ontwerper of iemand in een van de ondersteunende functies."

Daarnaast is er een natuurlijke cyclus in F1 waarin de beste coureurs hun naam vestigen en hun eerste grote successen behalen bij het team dat hen groot bracht, voordat ze het nest verlaten en naar nieuwe weiden verhuizen. We zagen dat met Michael Schumacher en Benetton, Fernando Alonso en Renault, Lewis Hamilton en McLaren, en Sebastian Vettel en Red Bull. Het klinkt misschien cliché, maar ze waren allemaal op zoek naar een nieuwe uitdaging en de kans om met andere mensen te werken in een frisse omgeving en om te laten zien dat ze elders konden slagen. Inclusief zijn periode bij Toro Rosso is Verstappen bezig aan zijn tiende seizoen bij Red Bull en als hij zijn volledige contract uitzit, komt dat totaal op veertien, veel langer dan de relaties die hierboven zijn geschetst.

De Verstappen van 2024 is een ander persoon dan de tiener die in 2014 bij Toro Rosso begon. Zelfs in de twee jaar sinds zijn contractuele verbintenis voor de lange termijn is hij verder gerijpt en heeft hij zich gevestigd als boegbeeld van een wereldkampioen, die niet bang is om zijn mening te geven over zijn afkeer van de volle kalender of de showbizzelementen die F1 introduceert. Hij heeft ook benadrukt dat hij niet van plan is om nog eens tien jaar te blijven en dat hij andere interesses heeft die hij graag wil nastreven, zoals langeafstandsraces. Zelfs zonder de interne spanningen bij Red Bull en de vraagtekens over de power unit van 2026 zou hij zich nu waarschijnlijk afvragen of hij zijn deal wel volledig wil uitdienen en ergens anders zijn motivatie een nieuwe impuls wil geven.

Zoekt Verstappen na vele jaren Red Bull naar nieuwe uitdaging? Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

De Mercedes-kwestie

Dat is precies wat Lewis Hamilton doet door Mercedes te verlaten en bij Ferrari te gaan rijden. Daarmee heeft hij één deur gesloten voor Verstappen, maar een andere geopend. Met het vertrek van Hamilton is Mercedes het meest voor de hand liggende alternatief voor Red Bull voor de Nederlander. Toto Wolff probeerde hem in 2014 te strikken, het jaar waarin hij schitterde in Europese F3-races. Wolff kon hem echter geen directe promotie naar een F1-racestoeltje voor 2015 aanbieden. Red Bull kon dat wel en dat is de richting die Verstappen koos. Een decennium later lijkt de tijd rijp voor Verstappen om alsnog naar Mercedes te verhuizen, een team dat zo lang dominant was en waarvan je zou verwachten dat het in 2026 een sterk pakket zal hebben.

Wolff zit echter met een probleem: hij heeft George Russell, die lang werd gezien als de toekomst van het team na Hamilton, die momenteel nog maar tot eind 2025 in dienst is. En hij heeft Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli die in de coulissen wacht op zijn kans. Wolff heeft duidelijk gemaakt dat de Italiaanse tiener de mogelijkheid heeft om in 2025 direct in een zitje bij Mercedes te stappen en hoewel zijn F2-campagne een moeizame start heeft gekend, heeft hij nog tijd om zijn vorm te vinden.

Gezien het feit dat Russell-Antonelli al een aardige line-up zou zijn, is het niet moeilijk om te zien dat Wolff een potentieel probleem heeft met het vinden van een plek voor Verstappen. Natuurlijk wil hij de succesvolste coureur van de afgelopen seizoenen, iemand die - met Sergio Pérez als lakmoesproef - duidelijk het verschil maakt, maar hoe past dat puzzelstukje in de puzzel? Antonelli voor een jaar of twee naar Williams sturen is een voor de hand liggende optie - iets wat Mercedes ook al met Russell deed - maar ondanks zijn persoonlijke betrokkenheid bij het opleiden van de Italiaan bij Mercedes heeft teambaas James Vowles duidelijk gemaakt, in het openbaar tenminste, dat hij geen stoeltje kan garanderen. Hij moet rekening houden met zijn eigen jonge coureurs en de bredere langetermijnbelangen van het Grove-team en diens eigenaren.

Wat gaat Alonso doen?

Voor Verstappen is er een eenvoudig alternatief voor het wachten tot de rijdersstop bij Mercedes is opgelost. Een overstap naar Aston Martin zou een stuk eenvoudiger zijn, ervan uitgaande dat Fernando Alonso vertrekt en een stoeltje vrijmaakt. Dat laatste blijft een mogelijkheid, aangezien de Spanjaard heeft aangegeven dat hij eerst moet beslissen of hij wel of niet door wil gaan tot 2025, en dan moet kijken welke keuzes hij heeft. De Spanjaard staat op de lijst van potentiële kandidaten bij Mercedes en dus is er, net als bij Verstappen, de kwestie van de impasse.

Het subtiele verschil is dat de Nederlander nooit naar het team uit Brackley zou gaan met maar garantie op één jaar, met misschien een optie voor een tweede, maar Alonso zou dat wel eens kunnen zien als precies wat hij nu wil. "Het is beter om op dat soort lijstjes te staan, dan bijvoorbeeld op een lijstje voor een andere raceklasse of voor pensioen", zei Alonso onlangs nog over die Mercedes-lijst. "Maar ik zal de komende weken of races een besluit nemen over mijn toekomst." In zijn antwoord liet hij doorschemeren dat het niet vanzelfsprekend is dat hij zich nog voor meerdere seizoenen zal vastleggen. "Ik moet eerst bij mezelf te rade gaan en een besluit nemen, kijken of ik me wil vastleggen voor de toekomst. Ik moet dan natuurlijk alle andere dingen in het leven opofferen om honderd procent gereed te zijn voor F1."

Slechts een paar dagen later voegde hij een intrigerende opmerking toe over de tijdlijn: "Het is aan mij om de zaak niet te veel te vertragen voor het team en voor de opties die ze open moeten houden." De nummer één optie voor Aston zal zoals voor ieder team Verstappen zijn als die kans zich voordoet. Lawrence Stroll zal er alles aan doen, financieel of anderszins, om hem aan boord te krijgen, zoals ook het geval was toen hij voormalig wereldkampioenen Vettel en Alonso overtuigde om mee te doen aan het project. Verstappen zou het laatste stukje van de puzzel zijn bovenop al het andere dat Stroll op zijn plaats heeft gelegd sinds hij in de zomer van 2018 het noodlijdende Force India-team overnam. Verstappen is de man die van de groene auto een winnaar zou kunnen maken, terwijl zijn aanwezigheid ook het potentieel van Red Bull verkleint.

Gaat Fernando Alonso nog een belangrijke rol spelen in het silly season? Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Geen reden om weg te gaan

Hoe kan Aston Martin iets betekenen voor Verstappen? Ten eerste, ervan uitgaande dat Alonso vertrekt, is de situatie veel duidelijker dan bij Mercedes. Er is een stoeltje beschikbaar zolang hij dat wil, zonder druk van het team om een protegé te promoveren. De positie van Lance Stroll als zijn teamgenoot is net zo stevig. Verstappen weet waar hij aan begint. De belangrijkste overweging is echter om het meest competitieve pakket te hebben dat hij kan krijgen. Aston heeft een stijgende lijn te pakken die het een aantrekkelijke plek kan maken voor 2026. Cruciaal is dat het team de Honda-fabrieksauto wordt, met alle voordelen van dien. Het zal niet langer een Mercedes-klant zijn, die afhankelijk is van versnellingsbakken en ophangingsonderdelen geleverd door het merk met de ster.

Niemand begrijpt en respecteert Honda meer dan Verstappen en gezien de korte lijntjes die hij heeft, is hij er waarschijnlijk van overtuigd dat de Japanse fabrikant op koers ligt om zijn huidige vorm voort te zetten in het nieuwe tijdperk. Hij zal ook goed op de hoogte zijn van de inspanningen die Stroll senior de afgelopen jaren heeft geleverd. Aston heeft een gloednieuwe faciliteit met een windtunnel op komst en een technisch team dat belangrijke mensen bevat die Verstappen goed kent van Red Bull, met name technisch directeur Dan Fallows. Het feit dat Stroll die pool blijft uitbreiden - met Alpine's Bob Bell die onlangs werd aangekondigd als uitvoerend directeur - geeft aan hoe serieus hij is.

Uiteindelijk wil elke topcoureur de beste auto hebben en de beste coureurs hebben het vertrouwen dat ze het verschil kunnen maken - genoeg om een auto die op het punt staat om een race te winnen om te vormen tot een titelkandidaat. Of het nou om Mercedes of Aston gaat, en voor 2025 of 2026: niemand kan uitsluiten dat er binnenkort groot nieuws over Verstappen voorbij komt.

Verstappen zelf blijft ondertussen wisselende signalen sturen. Hij blijft volhouden dat hij gelukkig is waar hij nu zit, maar laat tegelijkertijd doorschemeren dat alles mogelijk is. "Ik denk dat niemand ooit verwacht had dat Lewis naar Ferrari zou gaan", zei de 26-jarige Nederlander in Jeddah. "In het leven - en dat geldt niet alleen voor de Formule 1 - weet je nooit wat er gaat gebeuren, wat er op je pad komt en wat er om je heen gebeurt. Daarom kun je nooit honderd procent zeker zeggen dat iets op een bepaalde manier zal gaan. Zo benader ik mijn leven in algemene zin en om eerlijk te zijn denk ik er niet al te veel over na. Zolang ik tevreden ben bij het team en de prestaties er zijn, is er geen reden om weg te gaan."