Wolff over Verstappen: “Zou hem heel graag bij Mercedes hebben”

Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2024 leek het volstrekt ondenkbaar, maar na alles wat er in de voorbije weken gebeurd is, klinkt een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes ineens een stuk minder gek in de oren. Aan de ene kant is er de aanhoudende onrust binnen de Red Bull-top, aan de andere kant heeft Mercedes na dit seizoen een stoeltje vrij doordat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt. Teambaas Toto Wolff heeft na de race in Jeddah in elk geval toegegeven dat hij de drievoudig wereldkampioen maar wat graag zou inlijven.

“Ik zou hem er heel graag bij hebben”, geeft Wolff tegenover onder andere Motorsport.com toe. Het is niet voor het eerst dat de Oostenrijker geconfronteerd wordt met het gerucht, maar tot dat moment wees hij telkens op het feit dat een coureur uiteindelijk voor het team met de snelste auto gaat én dat dat team vooralsnog Red Bull Racing is. “We moeten eerst de auto voor elkaar krijgen”, zegt Wolff ook nu weer. “We zijn het aan onze huidige coureurs verplicht om de wagen te verbeteren en ze van goed materiaal te voorzien, voordat we over de toekomst gaan dromen.” Uiteindelijk is het ook helemaal aan Verstappen zelf of hij voor het merk met de ster wil rijden, beseft Wolff, die tijdens het raceweekend in Bahrein meerdere keren in gesprek werd gezien met vader Jos. “Het is een besluit dat Max zelf moet nemen. Er is echter geen team op de grid dat er niet alles voor over zou hebben om hem in de auto te hebben.”

Wolff geeft verder aan niet op korte termijn een knoop te zullen doorhakken over wie volgend jaar naast George Russell plaatsneemt. “Ik denk dat we nog even zullen wachten”, zegt hij. “We hebben een paar interessante opties. We willen eerst afwachten hoe onze jongere coureurs het dit seizoen doen ten opzichte van de iets ouderen, dus in de komende paar weken zullen we in elk geval nog geen beslissing nemen. Je moet eerder aan een paar maanden denken, afhankelijk van hoe alles verloopt.”

