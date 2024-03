Horner over mogelijk vertrek Verstappen: “Kan niemand dwingen om te blijven”

Hoewel Max Verstappen nog tot eind 2028 onder contract staat bij Red Bull, gaan er sinds de start van het Formule 1-seizoen in Bahrein geruchten dat de Nederlander wel eens naar aartsrivaal Mercedes zou kunnen overstappen. Want op het circuit mag het dan nog steeds van een leien dakje gaan - de regerend wereldkampioen won de eerste twee races van het jaar met speels gemak - naast de baan blijft het rommelen in de top van de Brits-Oostenrijkse renstal.

Op de vraag hoe realistisch het is dat Red Bull Verstappen aan Mercedes kwijtraakt, laat Christian Horner aan onder andere Motorsport.com weten: “Ik denk dat elk team in de paddock Max wel zou willen hebben. Maar zoals Toto zelf ook aangaf: een coureur wil altijd de beste auto hebben.” Dat Red Bull op dit moment over de beste wagen van het veld beschikt, staat buiten kijf. Zowel in Bahrein als in Saudi-Arabië behaalde het team een overtuigende dubbelzege. “Max heeft net zijn 56ste Grand Prix-overwinning geboekt, wat zijn honderdste podium in de Formule 1 was. En die heeft hij allemaal in een Red Bull-auto behaald. Het team presteert buitengewoon goed. Maar zeg nooit nooit. Als een coureur ergens niet meer wil zijn, dan gaat die ergens anders naartoe. Ik zie echter niet in waarom iemand bij dit team weg zou willen. Volgens mij heeft Max een geweldig team om zich heen en beschikt hij over een fantastische auto, waarmee hij prachtige dingen kan laten zien.”

Mocht het zover komen dat Verstappen voor het einde van zijn contract wil vertrekken, dan zal Horner de drievoudig wereldkampioen dus niet in de weg staan. “Je kan niet iemand dwingen om ergens te zijn omdat er ergens wat op papier staat. Als er iemand is die niet bij dit team wil zijn, dan gaan we diegene niet tegen diens wil hier houden. Het maakt daarbij niet uit of diegene een machine bedient, op de ontwerpafdeling werkt of in een ondersteunende functie bij ons werkzaam is. Zo zitten we als bedrijf in elkaar. Als je voor een team werkt, moet je namelijk wel de toewijding en de passie hebben. Maar Max heeft die. Dat kun je wel zien. Hij zit hier al sinds zijn achttiende. En ik twijfel er niet aan dat die toewijding en passie er ook in de toekomst zullen zijn.”

