Bearman lijkt hard op weg naar stoeltje bij Haas F1: "Groot talent"

Carlos Sainz moest de race in Jeddah aan zich voorbij laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. Ferrari besloot daarop reservecoureur Oliver Bearman naar voren te schuiven. De 18-jarige Engelsman kwalificeerde zich na een korte voorbereidingstijd op de elfde plaats voor de Saudische Grand Prix en reed vervolgens op het zware Jeddah Corniche Circuit naar een indrukwekkende zevende plaats. Inmiddels is Bearman terug in de Formule 2, maar kenners in de F1-paddock voorspellen een grote toekomst voor hem in de koningsklasse.

Dit zal op korte termijn nog niet bij Ferrari zijn, want dat heeft met Charles Leclerc en Lewis Hamilton het rijdersduo voor volgend seizoen al vastliggen. Bearman wordt echter door velen gezien als favoriet om Nico Hülkenberg op te volgen bij Haas F1, het Amerikaanse team dat krachtbronnen en een flink aantal onderdelen met Ferrari deelt. Hülkenberg tekende onlangs bij Sauber en dat maakt de weg vrij voor Bearman, die vorig seizoen al twee vrijdagtrainingen reed voor het kleine team.

Nieuwbakken teambaas Ayao Komatsu is onder de indruk van de jonge Engelsman, zo laat hij in een interview met Speedweek weten. "Hij heeft het heel goed gedaan en bewezen hoe volwassen hij al is", aldus de Japanner. "Hij begreep wat er van hem verwacht werd en bleef foutloos op een circuit waar je gemakkelijk fouten kunt maken. Het was een uitstekende prestatie. Vorig jaar beseften we al dat hij een groot talent was, maar het was nog steeds indrukwekkend om te zien hoe hij met de druk bij Ferrari omging."

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 in de pitstraat Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hij is erg snel, nuchter en kan goed met iedereen communiceren", vervolgt Komatsu. "Hij begrijpt wat er van hem wordt verlangd. Voor een jonge coureur kan het overweldigend zijn als je de kans krijgt om voor het eerst in een Formule 1-auto te rijden. Maar Ollie was niet zo. Ik weet zeker dat ook hij nerveus was, maar hij begreep meteen wat het team nodig had. Hij was met zijn aanpassingsvermogen overtuigend achter het stuur en ook in de meetings met het team."