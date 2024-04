Horner noemt opmerking Marko over Sainz en Audi 'pure speculatie'

De rijdersmarkt is dit jaar bijzonder vroeg op gang gekomen. Voor de start van het Formule 1-seizoen werd al bekend dat Lewis Hamilton na dit seizoen van Mercedes naar Ferrari overstapt en onlangs maakte Fernando Alonso bekend dat hij nog een paar jaar bij Aston Martin doorgaat. Helmut Marko liet zich deze week ontvallen dat Red Bull met Carlos Sainz heeft gesproken. Ook zei de Oostenrijker dat Audi de Spanjaard al een aanbod heeft gedaan dat Red Bull niet kan evenaren.

“Het is pure speculatie”, reageert Horner tijden de persconferentie voor teambazen in Shanghai. “We hebben geen idee of en zo ja, wat Audi Carlos heeft geboden. Maar hij is zeker een belangrijke speler op de rijdersmarkt en het is alleen maar logisch dat hij volop in de belangstelling staat. Audi zou ook dom zijn als ze een coureur van zijn kaliber niet zouden overwegen, net als andere teams die zitjes beschikbaar hebben. Maar het zou ongepast zijn om naar buiten te brengen welke aanbiedingen er worden gedaan. Wat andere teams bieden is bovendien informatie die niet aan ons wordt verstrekt.”

Bij Sauber-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi klonk wat irritatie. “Ik ga hier verder niet op in. Het is maar speculatie”, zegt hij. “Iedere coureur praat met meerdere teams om een beeld te krijgen van hoe de zaken ervoor staan en te kijken of er sprake kan zijn van een gedeelde visie met betrekking tot de toekomst. Dat laatste geldt natuurlijk helemaal voor ons, aangezien we een team zijn dat een volledige transformatie ondergaat richting 2026. Maar onze focus gaat nu uit naar onze huidige coureurs.”

“We weten dat we als team beter moeten presteren. Dat is de eerste stap”, vervolgt de Italiaan. “Pas daarna gaan we nadenken over onze rijders voor de toekomst. We hebben dit seizoen nog geen punten gescoord, dus dat is waar onze prioriteit ligt. Daarna gaan we eerst met onze huidige rijders [Valtteri Bottas en Zhou Guanyu] in gesprek en vervolgens kijken we naar wat er verder op de rijdersmarkt gebeurt. Verder weet niemand wat voor aanbod een ander team doet aan een coureur en wat er nog meer besproken wordt. Daarnaast willen we geen onderdeel worden van een spelletje dat door anderen wordt gespeeld. ”

Andere rol voor Audi

Met betrekking tot de rijdersmarkt zegt Alunni Bravi verder: “Laat me dit zeggen: het lijkt erop dat we een andere rol kunnen gaan spelen op de rijdersmarkt, met dank aan de komst van Audi en alle investeringen die worden gedaan om het team te verbeteren. Het goede nieuws voor ons is dat we eindelijk een aantrekkelijke optie zijn voor coureurs. We zijn niet lang toeschouwer op de rijdersmarkt, we spelen actief mee.”