Moet het einde van Britse GP leiden tot andere safety car-regels in F1?

De Grand Prix van Groot-Brittannië Formule 1 van 2026 kende een anti-climax doordat de coureurs onder safety car-omstandigheden over de finish kwamen, wat boegeroep uitlokte bij het publiek op Silverstone.

Dat gebeurde nadat Max Verstappen zes ronden voor het einde crashte bij Stowe en, nadat zijn Red Bull was geborgen, de wedstrijdleiding de standaardprocedures volgde door auto's toe te staan zich te ontdoen van een ronde achterstand. Die auto's waren in de voorlaatste ronde afgehandeld, maar de F1-regels bepalen dat er na die procedure nog één ronde moet worden voltooid, waardoor de race onder de safety car eindigde.

Er ontstond echter verwarring toen een softwarefout ervoor zorgde dat de wedstrijdleiding in de voorlaatste ronde de melding ‘safety car in this lap’ toonde, waarna de FIA die melding slechts acht seconden later terugdraaide.

Dit heeft een debat op gang gebracht over de regels en of het juist is dat Grands Prix achter de safety car finishen in plaats van dat er een spectaculaire slotfase komt. Dit is wat ons internationale panel ervan vindt.

Het systeem werkt prima zoals het is - Filip Cleeren

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

Ik denk niet dat er veel discussie is over hoe de Britse GP is geëindigd. Ondanks een verwarrende softwarefout zijn de regels gevolgd zoals ze vandaag de dag geschreven zijn, en dat is precies wat de serie nodig heeft na enkele van de trauma's die we hebben meegemaakt.

Is de regel zelf geschikt voor het beoogde doel? Ik beantwoord die vraag met een andere vraag. Hoe vaak is een grand prix achter de safety car geëindigd? Als mijn rekenwerk klopt, is dat sinds het eerste dergelijke geval in 1999 12 keer gebeurd. En dan is er natuurlijk Abu Dhabi 2021, toen het had moeten gebeuren maar, zoals bekend, niet gebeurde.

Vergeleken met ovalraces in de VS - waar cautions cautions voortbrengen, zoals het gezegde luidt - zijn finishes achter de safety car in F1 vrij zeldzaam, zeldzaam genoeg voor mij om te denken dat dit een beetje een storm in een glas water is, en dat de regels prima zijn zoals ze zijn.

Als je naar consistentie verlangt, moet je ook accepteren dat finishes als deze soms gebeuren, zelfs als zondag anticlimactisch was. Dat betekent niet dat je niets kunt doen om de huidige regels te verbeteren, en misschien zou het laten waar achterblijvers zich bevinden het proces in elk geval versnellen en ons in staat stellen meer raceronden te krijgen.

Nu spreek ik met mijn pet op van levenslange racefan. In de nasleep van Abu Dhabi 2021 heb ik ook veel verwarde vrienden en familieleden gehad, die anders nooit aandacht aan autosport zouden besteden, die zich afvroegen hoe het mogelijk is dat een leider buiten zijn eigen schuld door een safety car zomaar zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong kwijt kan raken.

Ik moet toegeven dat ik niet veel meer als antwoord had dan: 'Zo is het nu eenmaal, vanwege de veiligheid'. Kunnen we uiteindelijk naar een systeem waarin alle situaties door een Virtual Safety Car kunnen worden afgehandeld en auto's worden gecontroleerd met een snelheidsbegrenzer, zodat de sportieve integriteit echt intact kan blijven? Het is in elk geval het overdenken waard.

Laat de achterblijvers waar ze zijn - Kevin Turner

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De meeste mogelijke oplossingen zijn onwerkbaar of onaantrekkelijk. De race verlengen, zoals sommige andere series doen, is niet haalbaar vanwege de marginale brandstofhoeveelheden waarmee F1-teams werken, terwijl het stilleggen met een rode vlag de slechtste optie is.

Dat zorgt niet alleen voor meer risico met nog een start, het vergroot ook de kans op een uitslag die niet waardig is of representatief voor alles wat eraan vooraf is gegaan – sommige fans klagen over dingen die kunstmatig zijn en dit is de meest gekunstelde optie van allemaal. De laatste ronde(s) zouden veel te veel invloed hebben op de uitslag, waardoor de rest van het evenement mogelijk betekenisloos wordt – en Grand Prix-racerij zou beter moeten zijn dan dat.

Het antwoord is simpel: laat de achterblijvers waar ze zijn. Dat bespaart niet alleen veel tijd, het is ook eerlijker. Een safety car-situatie kost een leider al het grootste deel van de voorsprong waarvoor hij hard heeft gewerkt. Het voorbij laten zwaaien van eventuele achterblijvers die tussen hem en zijn uitdagers zitten, maakt het verlies alleen maar pijnlijker.

Auto's in de rij laten staan is wat vroeger gebeurde. Het nadeel is natuurlijk dat achterblijvers tussen de koplopers terecht kunnen komen. Dat is niet het beste voor ‘de show’, ook al is het eerlijker en sportiever. Maar achter de safety car finishen is op de entertainmentschaal toch zeker nog slechter.

Ja, er is een kans dat iemand, zeg, op P10 verliest omdat hij achter de leider rijdt en de coureur op de negende plaats nog niet op een ronde is gezet – en daardoor weer achteraan het veld mag aansluiten, waarmee hij in feite bijna een ronde wint. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen van de race weer op gang brengen en een eerlijkere situatie vooraan hebben – geen enkel systeem zal perfect zijn, dus je moet een keuze maken.

De achterblijvers laten waar ze zijn zou in de Abu Dhabi-finale van 2021 zowel een eerlijkere strijd om de kroon mogelijk hebben gemaakt als afgelopen weekend op Silverstone een ronde of twee racen hebben toegestaan.

De regels werken, ze correct toepassen is de oplossing – Haydn Cobb

Carlos Sainz, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ik wil de zeepbel van een spannende racefinish niet doorprikken, maar als de regels aan het einde van de Britse GP correct waren toegepast, was een finish achter de safety car altijd ongelooflijk waarschijnlijk.

Dat was alleen niet zo vanwege een “softwarefout” die ten onrechte aangaf dat de safety car in de voorlaatste ronde naar binnen zou komen, terwijl er nog een volledige ronde moest worden voltooid nadat de auto's op een ronde toestemming hadden gekregen zich te ontdoen van hun ronde achterstand (maar jij niet Carlos Sainz – daar komen we later op terug), zoals voorgeschreven in Artikel B5.13.5.

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Er zaten slechts acht seconden tussen de foutieve melding en de correctie, maar het was genoeg om dit hele debat op gang te brengen.

De ideeën om auto's op een ronde naar de achterkant van het veld te verplaatsen, hetzij om zich van hun ronde achterstand te ontdoen zonder die genoemde ronde te voltooien of in feite nog een ronde achterstand op te lopen, of extra ronden toe te voegen zoals in NASCAR of Formula E, of zelfs de race met een rode vlag stil te leggen als er in de slotronden een safety car nodig is, zijn allemaal slechts oplossingen voor een vraagstuk van entertainment vóór sport.

De vraag die bij de Britse GP opkwam, was waarom de regels niet correct werden gevolgd – ook al handelde de FIA snel om haar fout te corrigeren, wat in elk geval meer verwarring en verdere procedurefouten voorkwam. We hadden tenminste niet nog een Abu Dhabi GP van 2021 aan onze handen.

Dat eerst goed krijgen zou doelstelling nummer één moeten zijn; of het goed is voor F1 om races te hebben die achter de safety car eindigen, is een aanvullende vraag, maar aangezien dat zo zelden voorkomt, voelt het onnodig om het op dit moment aan te pakken.

Nu de kwestie-Sainz, waarbij door de configuratie van de pitstraat de Williams-coureur technisch gezien zichzelf van een ronde achterstand ontdeed, wat de reden is dat hij niet werd opgenomen in de melding ‘lapped cars can unlap themselves’ en hij vervolgens een ongekende strafronde aan zijn eindresultaat toegevoegd kreeg.

Dit is waar de regels van de FIA technisch gezien naar de letter werden gevolgd, maar een eigenaardigheid in het systeem betekende dat gezond verstand werd afgetroefd door de ‘regels zijn regels’-benadering. En dat klopt. Maar de FIA moet naar deze “dat is vreemd”-momenten kijken – zelfs als ze niet rechtstreeks schuld heeft – omdat het onnodige verwarring is en gemakkelijk te vermijden.

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