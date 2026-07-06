Wolff: Had liever gezien dat finishprocedure Britse GP in Abu Dhabi 2021 was toegepast

De Britse Grand Prix is tot teleurstelling van vele aanwezige fans achter de safety car geëindigd. Het leidde tot boegeroep vanaf de tribunes, al had dat eveneens met de communicatie te maken.

Op de schermen verscheen immers de melding ‘safety car ending’, maar dat bleek om een fout te gaan. De FIA heeft nadien verduidelijkt dat die melding nooit had mogen verschijnen en het gevolg is geweest van een softwarefout.

De federatie heeft in een statement laten weten dat de procedures verder correct zijn gevolgd, meer specifiek artikel B5.13.5, waarin staat dat na de unlapping-procedure nog één volledige ronde moet worden afgelegd.

“Tenzij de wedstrijdleider van oordeel is dat de aanwezigheid van de safety car noodzakelijk blijft, zal de safety car aan het einde van de volgende ronde terugkeren naar de pits zodra het bericht ‘achterblijvers mogen de safety car nu passeren’ volgens artikel B5.13.4c naar alle deelnemers is gestuurd”, luidt het sportief reglement.

De safety car-regels zijn zoals bekend aangescherpt na de Grand Prix van Abu Dhabi 2021, toen wedstrijdleider Michael Masi de race liet hervatten na slechts vijf van alle achterblijvers de safety car te laten inhalen.

Ondanks dat de huidige gang van zaken de fans een bloedstollende slotfase heeft ontnomen, is Wolff blij dat de letter der wet is gevolgd. “Nou, ik had liever gezien dat dit in 2021 was gebeurd! Die race was iets belangrijker”, grapte Wolff tegenover de geschreven media, waaronder Motorsport.com. “Maar het is goed dat de reglementen zijn gevolgd.”

The FIA clarified that the procedures have been followed correctly and that the 'Safety Car Ending' message was cause by a software issue Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De Mercedes-baas erkent dat de amusementswaarde bij een herstart hoger had gelegen, maar stelt dat safety car-finishes nou eenmaal bij de Formule 1 horen. “Soms levert het niet de meest spectaculaire slotfase op. Vanuit entertainmentoogpunt had natuurlijk iedereen Lewis op de zachte band tegen ons willen zien, en misschien ook nog een gevecht met Leclerc. Maar dit is een sport. De show volgt de sport, en niet andersom. Dus het is goed dat de FIA deze beslissing heeft genomen.”

Uiteindelijk leverde het besluit om niet meer te herstarten George Russell de tweede plek en daarmee achttien belangrijke WK-punten op. Waar Ferrari Hamilton naar binnen haalde voor vers rubber, besloot Mercedes juist buiten te blijven en track position te pakken.

Russell is net zoals zijn teambaas blij dat de procedures correct zijn gevolgd en stelt dat race control geen onderscheid moet maken tussen het einde van de race of een safety car eerder in de race.

“Natuurlijk is het jammer als een race achter de safety car eindigt. Maar dan kom je weer uit bij Abu Dhabi 2021, en zo gaat racen nu eenmaal. Niemand kan plannen dat iemand een crash meemaakt. De manier waarop de Formule 1 en de FIA daarmee omgaan, zou aan het einde van een race niet anders moeten zijn dan aan het begin van een race”, aldus Russell.

“Natuurlijk is er na Abu Dhabi 2021 veel over gesproken. Maar als je kijkt naar het aantal races dat de afgelopen twintig jaar achter de safety car is geëindigd, dan zijn dat er eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus ja, zoals ik al zei: het is jammer, maar wat kun je eraan doen? Ik vind niet dat het anders zou moeten zijn.”

Russell argues the FIA should not adjust the procedures for a safety car at the end of the race Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images