Carlos Sainz kreeg na de Grand Prix van Groot-Brittannië 2026 een zeldzame straf opgelegd, nadat de Williams-Formule 1-coureur zich onder een late safety car ten onrechte van een ronde achterstand had ontdaan.

Een crash van Max Verstappen in ronde 46 bij Stowe zorgde ervoor dat de race op Silverstone van zondag de laatste zes ronden onder safetycaromstandigheden werd verreden, waarbij Charles Leclerc voor Ferrari won.

Maar zijn voormalige teamgenoot had het veel moeilijker: Williams-man Sainz kwam als 12e over de streep, maar viel uren later na zijn straf terug naar de 17e plaats en op een ronde achterstand.

Dat gebeurde nadat, conform het reglement, auto's met een ronde achterstand in de voorlaatste ronde de safety car mochten inhalen en weer bij het veld mochten aansluiten, waarbij Sainz een van meerdere coureurs was die dat deed.

Williams zag echter niet dat de Spanjaard niet was opgenomen in het bericht over de ‘lapped cars’, wat betekende dat hij had moeten blijven waar hij was.

Naar verluidt is Sainz daardoor de eerste F1-coureur geworden die is bestraft door een ronde aan zijn eindklassering toe te voegen.

In een FIA-rapport stond: “De stewards hoorden de teamvertegenwoordiger en beoordeelden gegevens van het positionerings-/marshalling-systeem, video, timing en videobeelden uit de auto.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Eric Le Galliot

“Hoewel auto 55 bij safety car line one op een ronde achterstand lag toen hij de pitlane inreed, had hij zich door de specifieke baan- en pitlaneconfiguratie op Silverstone tijdelijk van die ronde achterstand ontdaan tegen de tijd dat hij aan het einde van de ronde de lijn passeerde, tijdens welke hij safety car line two voor de tweede keer passeerde nadat de safety car was ingezet.

“Daarom was auto 55 geen auto met een ronde achterstand in de zin van artikel B5.13.4 c) en had hij dus niet het recht de safety car in te halen toen het bericht 'lapped cars may now overtake' werd getoond.

"Auto 55 ontdede zich echter van zijn ronde achterstand zodra het bericht door de wedstrijdleiding werd getoond. De stewards merkten op dat auto 55, na het voltooien van zijn pitstop, opnieuw een auto met een ronde achterstand was toen hij de baan weer op kwam.

"Gezien de uitzonderlijke baanlayout bij dit evenement begrijpen de stewards hoe de opeenvolging van gebeurtenissen kan hebben bijgedragen aan de verwarring van het team.

“De teamvertegenwoordiger erkende dat het team niettemin twee fouten maakte: ten eerste door niet te onderkennen dat auto 55 geen auto met een ronde achterstand was op het relevante referentiepunt onder artikel B5.13.4 c).

“Ten tweede door niet op te merken dat auto 55 niet was opgenomen in het bericht van de wedstrijdleiding waarin de auto's werden genoemd die de safety car mochten inhalen. De teamvertegenwoordiger accepteerde dat zij onbedoeld een ronde wonnen terwijl zij daar geen recht op hadden.”

Sainz was de enige Williams-coureur die de finish haalde, nadat teamgenoot Alex Albon in ronde 43 uitviel door schade van zijn botsing in de openingsronde met Oliver Bearman.