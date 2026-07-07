Lewis Hamilton verwacht dat Mercedes-duo later in het F1-seizoen straffen krijgt wegens overschrijding van het motorgebruik

Lewis Hamilton verwacht dat Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1-seizoen 2026 gridstraffen krijgen wegens het overschrijden van het gebruik van powerunitcomponenten.

De zevenvoudig F1-wereldkampioen, die aanvankelijk de betrouwbaarheid van Ferrari prees, richtte de schijnwerpers op Mercedes gezien de betrouwbaarheidsproblemen aan het begin van het seizoen.

“Enorm onder de indruk,” zei Hamilton over de betrouwbaarheid van Ferrari. “Ik denk dat we het seizoen ingingen met de wetenschap dat we onze processen naar een hoger niveau moesten tillen en ook hoe we tijdens raceweekenden uitvoerden.

“Dat is iets waar we vorig jaar op aandrongen. En dan brengt het team echt, ieder afzonderlijk individu, zoveel in en brengt het beste in. De jongens in de garage hebben zo hard gewerkt aan de pitstops. We hebben geweldige pitstops.

“En iedereen terug in de fabriek heeft zo hard gewerkt om deze consistentie te brengen, en dat is echt wat volgens mij uiteindelijk dit jaar het verschil gaat maken.”

Zowel Russell als Antonelli is dit seizoen tot dusver één keer uitgevallen door een elektronica-gerelateerd probleem – Russell tijdens de GP van Canada en Antonelli in de GP van Barcelona – wat volgens Hamilton beide coureurs later in het jaar een probleem zou kunnen bezorgen.

“Je ziet dat motoren in het algemeen dit jaar meer problemen hebben gehad dan normaal, en ik weet niet wat de situatie aan de batterijkant hiervan is voor George en voor Kimi, maar op een bepaald moment moet er een straf komen, zou ik me voorstellen, in die zin dat we maar twee batterijcellen hebben of zoiets,” zei Hamilton.

“Maar voor ons wordt het cruciaal om dit gewoon vast te houden, de punten te maximaliseren, naar beste vermogen uit te voeren, zelfs wanneer het zo is dat we niet kunnen winnen.”

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mercedes gebruikte hetzelfde aantal elektrische componenten als Ferrari

Voor het F1-seizoen 2026 mag elke coureur gedurende de campagne maximaal vier verbrandingsmotoren (ICE), turbochargers (TC) en uitlaten (EX) gebruiken, plus drie motor generator unit-kinetic (MGU-K), energy stores (ES) en control electrics (CS).

Als we dieper ingaan op Hamiltons bewering: de onderstaande tabel was het FIA-rapport over het gebruik van powerunit-elementen voorafgaand aan de Britse GP, waaruit blijkt dat Mercedes en Ferrari dit seizoen tot nu toe hetzelfde aantal elektrische componenten binnen hun toewijzing van powerunit-elementen hebben gebruikt.

ICE TC EX MGU-K ES CE Russell 3 3 3 2 3 3 Antonelli 3 3 3 1 3 3 Leclerc 3 3 2 3 3 3 Hamilton 3 3 2 3 3 3

Wat deze tabel echter niet vermeldt, is hoeveel van de eerder gebruikte componenten nog in wat teams ‘de pool’ noemen zitten, wat betekent dat ze opnieuw kunnen worden gebruikt, of hoeveel niet opnieuw kunnen worden gebruikt.

Zo is bijvoorbeeld niet vastgesteld of de elektrische componenten die op Russells auto in Canada en op Antonelli's auto in Barcelona uitvielen, later in het jaar opnieuw kunnen worden gebruikt.

Bij de Britse GP kreeg Lance Stroll een gridstraf voor het overschrijden van het toegestane aantal powerunit-elementen, omdat hij een vijfde energy store en control electrics nam, wat resulteerde in een gridstraf van 10 plaatsen. Maar omdat de Aston Martin-coureur 21e zou starten, verloor hij slechts één plaats en dat was aan teamgenoot Fernando Alonso.

Gridstraffen voor het overschrijden van het powerunitgebruik waren een thema in de beginjaren van het V6 Hybrid-tijdperk, evenals bij Honda's eerdere moeizame start met de F1-reglementen toen het in 2015 met McLaren op de grid kwam, maar tot nu toe is het geen heet hangijzer geweest gezien het vermogen van teams om tussen bestaande onderdelen te rouleren.

Als de pools bij teams echter beginnen op te drogen, dan zou de noodzaak om extra powerunit-elementen te gebruiken en straffen te incasseren vanzelf weer een groter onderwerp worden.