Meer straffen uitgedeeld voor track limits, FIA komt met flink herziene uitslag

De Grand Prix van Oostenrijk werd zondag overtuigend gewonnen door Max Verstappen, maar stond verder vooral in het teken van track limits. Of beter gezegd: coureurs die herhaaldelijk de baanlimieten overschreden en daarvoor als waarschuwing de zwart en witte vlag kregen en in veel gevallen vervolgens een tijdstraf van vijf seconden kregen opgelegd. Zo werden tijdens de race Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Logan Sargeant bestraft voor het niet respecteren van de baanlimieten.

Na de finish tekende Aston Martin protest aan tegen de voorlopige uitslag van de race, omdat een aantal coureurs volgens het team niet bestraft was voor track limits, terwijl zij wel herhaaldelijk buiten de baan waren gekomen. Vervolgens deelde de FIA mee dat zij voor het protest van Aston Martin al was begonnen met het bekijken van alle potentiële track limits-overtredingen, omdat de racedirectie niet in staat was gebleken om alle 1.200 (!) mogelijke overschrijdingen tijdens de race te beoordelen.

Zondagavond publiceerde de FIA een lijst met maar liefst 83 geschrapte rondetijden omdat coureurs tijdens deze bewuste ronden buiten de baan waren gegaan. De stewards kwamen vervolgens tot de conclusie dat er nog twaalf straffen moesten worden uitgedeeld aan acht coureurs: Carlos Sainz (10 seconden), Lewis Hamilton (10 seconden), Pierre Gasly (10 seconden), Alexander Albon (10 seconden), Esteban Ocon (5 + 10 + 5 + 10 seconden), Logan Sargeant (10 seconden), Nyck de Vries (10 + 5 seconden) en Yuki Tsunoda (5 seconden). Vier overschrijdingen waren goed voor een tijdstraf van 5 seconden, bij een vijfde overtreding volgde een tijdstraf van 10 seconden. De stewards pasten vervolgens een reset toe, om bij nog eens vier overtredingen opnieuw 5 seconden straf uit te delen en daarna bij de vijfde weer 10 seconden. Dit omdat Ocon het wel erg bont maakte.

Als gevolg hiervan zakt Sainz in de race-uitslag terug van de vierde naar de zesde plek en schuiven Lando Norris en Fernando Alonso op naar de vierde en vijfde plaats. Hamilton verliest een plek en is nu achtste geworden in de Oostenrijkse GP. Teamgenoot George Russell profiteert van zijn straf en heeft de zevende plek in handen gekregen. Gasly gaat van de negende naar de tiende plaats, waardoor Lance Stroll naar de negende plek klimt. Albon en Sargeant behouden ondanks de straftijd hun elfde en dertiende positie in de eindklassering. Ocon was als twaalfde aan de finish gekomen maar staat nu als veertiende gerangschikt. De Vries en Tsunoda vallen terug naar respectievelijk de zeventiende en negentiende plaats, na aanvankelijk vijftiende en achttiende te zijn geworden.

De teams hebben nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de vers uitgedeelde straffen. Het valt niet uit te sluiten dat dit ook gebeurt, want Motorsport.com heeft vernomen dat er onder de teams veel frustratie heerst over de vertraging die de racedirectie had opgelopen bij het afhandelen van mogelijke track limits-overtredingen. Normaal gesproken krijgt een coureur na drie overschrijdingen een zwart en witte vlag ten teken dat hij nog maar één overtreding van een straf verwijderd is. De rijder kan dan door het team worden gewaarschuwd, zodat die extra op zijn tellen kan zijn. Doordat de racedirectie overbelast raakte, konden de teams hun coureurs echter niet altijd op tijd waarschuwen voor een dreigende tijdstraf.

De stewards kwamen met de dringende aanbeveling om een oplossing te vinden voor het track limits-probleem op de Red Bull Ring. Red Bull-teambaas Christian Horner liet kort na de race weten dat het plaatsen van een grindbak aan de buitenkant van de negende en tiende bocht, waar de meeste overschrijdingen plaatsvonden, een mogelijke oplossing kan zijn voor volgend jaar.

De definitieve uitslag van de 2023 F1 GP van Oostenrijk: