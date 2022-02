McLaren CEO Brown verwacht succesvol decennium voor Formule 1

De Formule 1 presenteerde onlangs de kijkcijfers van vorig seizoen, waaruit bleek dat het aantal kijkers wereldwijd met vier procent is toegenomen ten opzichte van 2020. De stijging komt met name door het intense titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar ook de Netflix-serie 'Formula 1: Drive to Survive' heeft hieraan bijgedragen. In Nederland steeg het aantal kijkers met 81 procent en ook in de Verenigde Staten is de populariteit behoorlijk gestegen.

Ik weet niet of de cijfers van Red Bull kloppen Zak Brown

Dat F1 populairder wordt, merken ook de formaties. Diverse F1-teams hebben in aanloop naar het nieuwe seizoen een aantal grote sponsordeals bekendgemaakt. Red Bull Racing gaat in 2022 bijvoorbeeld een nauwere samenwerking aan met titelsponsor techgigant Oracle. De sponsorportfolio van McLaren is in de afgelopen tijd ook gegroeid.

"De Formule 1 is commercieel een sterke plek", zegt de McLaren CEO. "Momenteel hebben we meer Grands Prix dan ooit tevoren en met Netflix is de exposure van de sport zeer sterk. Er komen veel nieuwe partners bij. Wij merken dit succes al een tijdje. Op dit moment hebben we 45 partners, en vorig jaar is er een flink aantal bijgekomen. Waaronder een aantal van de grootste bedrijven ter wereld. Het is geweldig dat ook anderen in de sport grote organisaties binnenhalen. Ik denk dat we in een gezonde staat verkeren. Met de huidige strijd op de baan en het budgetplafond, moet het nog dichter bij elkaar komen. Ik verwacht dat we een succesvol decennium in de Formule 1 tegemoet gaan."

Helpen de Red Bull-deals andere F1-teams?

De intensievere samenwerking tussen Red Bull en Oracle levert de Oostenrijkers naar verluidt 100 miljoen dollar per jaar op. Kort na die aankondiging werd ook een samenwerking met cryptoplatform Bybit bekendgemaakt. Hiermee mag de formatie uit Milton Keynes jaarlijks nog eens 50 miljoen dollar bijschrijven. Op de vraag of dit andere F1-teams helpt in hun gesprekken over potentiële deals, antwoordt Brown dat het alleen positieve invloed heeft op het economische systeem van F1.

"Het is geweldig om te zien dat zulke grote merken en bedrijven zich bij de sport voegen", vervolgt hij. "Het is een aanzienlijke investering, dus het helpt zeker mee. Ik durf alleen niet te stellen of het werkelijke getal voor Red Bull accuraat is. Maar het is fantastisch om dit soort bedrijven te hebben. In de Formule 1 hebben ze al een aantal grote partners binnengehaald. Ik denk dat het eenieder van ons helpt."