Red Bull Racing strikt nieuwe titelsponsor voor F1-seizoen 2022

Het logo van Oracle prijkte vorig seizoen ook al op de Red Bull-auto's van Max Verstappen en Sergio Perez, nadat begin 2021 een meerjarige deal was gesloten met het bedrijf uit Austin, Texas. Door de samenwerking kon Red Bull vorig jaar gebruikmaken van de cloudinfrastructuur van Oracle. Volgens het team leverde het concern hiermee een belangrijke bijdrage aan de wereldtitel van Verstappen. Dankzij de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zou de Brits-Oostenrijkse formatie namelijk in staat zijn geweest om duizend keer meer simulaties uit te voeren, waardoor de voorspellingen nauwkeuriger werden en er betere besluiten konden worden genomen. Ook werd de simulatiesnelheid met een factor tien verhoogd, waardoor de racestrategen meer tijd hadden voor het nemen van hun beslissingen.

Voor 2022 hebben Red Bull en Oracle de overeenkomst uitgebreid, zodat het team uit Milton Keynes dit jaar formeel door het leven gaat als Oracle Red Bull Racing. Het logo van de Amerikaanse onderneming heeft ook een prominentere plek op de auto gekregen: op de sidepods en aan de achterzijde van de achtervleugel.

In ruil voor dat alles zal Red Bull vanaf dit jaar nog intensiever gebruik kunnen maken van de cloudtechnologie van Oracle. Zo is het de bedoeling dat de snelheid waarmee simulaties worden uitgevoerd verder omhoog gaat en dat er een grotere hoeveelheid en verscheidenheid aan data kan worden geanalyseerd. Ook wil het team de producten van Oracle graag inzetten voor de ontwikkeling van de nieuwe power unit voor 2026, wanneer Red Bull met een zelf gebouwde krachtbron aan de start komt. Tot slot wil Red Bull de technologie ook voor marketingdoeleinden gebruiken. Vorig jaar lanceerden Oracle en Red Bull een eigen fanplatform, The Red Bull Racing Paddock, en dat moet in 2022 worden uitgebreid met nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om gebruikers zelf content te laten genereren.

“Oracle Cloud heeft ons in staat gesteld om beslissingen te nemen op de racedag die Max Verstappen hielpen om vorig seizoen wereldkampioen te worden", zegt teambaas Christian Horner. “Het snel ontdekken van en reageren op kansen is cruciaal voor ons succes op en naast de baan. Oracle is een integraal onderdeel van die inspanning. Elk element van onze prestaties wordt gedreven door data-analyse. Het feit dat Oracle onze titelsponsor is, toont het vertrouwen dat we hebben in hun expertise en vermogen om ons een ​​echt concurrentievoordeel te geven.”

“De aanwezigheid van Oracle, als titelsponsor laat niet alleen een enorm vertrouwen zien in het vermogen van Red Bull om qua technologie leidend te zijn op het circuit, het zal ons ook in staat stellen onze ambities voor fanbetrokkenheid verder te ontwikkelen, een kernprincipe van onze marketingstrategie”, zegt Oliver Hughes, chief marketing officer bij Red Bull Racing. "We willen fans meenemen op onze competitieve reis in de F1, ze midden in de race-actie plaatsen. En Oracle's innovatie en technologie van wereldklasse zullen ons helpen dat doel te bereiken.”

Vorig jaar was Honda nog titelpartner van Red Bull Racing, nadat Aston Martin van 2018 tot en met 2020 hoofdsponsor was van het team, alvorens de Britse autofabrikant met een eigen renstal mee ging doen aan de koningsklasse.