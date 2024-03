Max Verstappen: "Beschadigde vloer en chassis, maar programma kunnen afronden"

De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië kenden met recht een levendig verloop. Zo maakten verschillende coureurs een uitstapje van het fraaie circuit door het Albert Park in Melbourne en beleefde Alexander Albon zelfs een stevige crash. Doordat Williams geen reservechassis paraat heeft in Australië, moest de Thai de tweede training laten schieten en werkt het team met man en macht om toch met twee auto's te kunnen kwalificeren. Bij Red Bull Racing waren de ongemakken vrijdag absoluut niet van die omvang, al beschadigde Max Verstappen naar eigen zeggen wel de vloer en ook licht het chassis toen hij aan het eind van de eerste vrij training ietwat hardhandig over een kerbstone vloog.

"Jammer genoeg was het vandaag een klein beetje rommelig door wat er gebeurde tijdens de eerste training", blikt Verstappen aan het eind van de trainingsdag terug in de paddock. "Ik ging wijd, beschadigde daarmee de vloer en ook enigszins het chassis. Daardoor duurde het iets langer [voordat ik naar buiten kon tijdens de tweede sessie]. Daarna hebben we het als team wel erg snel omgedraaid, waardoor ik het programma nog min of meer heb kunnen afronden. Ik had misschien graag gezien dat mijn long run nog iets langer was geweest, maar als je twintig minuten mist, dan is dit hoe het gaat."

Verstappen geeft ermee aan dat hij ondanks zijn latere start in de tweede training alsnog een (iets) langere run op mediums heeft kunnen doen en vervolgens enkele kwalificatiesimulaties op soft. Die laatstgenoemde runs brachten hem P2 op 0.381 seconde van snelste man Charles Leclerc, al kijkt Verstappen nog niet meteen naar het verschil. Er moet eveneens bij aangetekend dat Ferrari in de voorbije raceweekenden steevast met iets agressievere motorstanden heeft gereden tijdens de vrije trainingen. Verstappen kijkt dan ook liever naar zichzelf en zijn eigen team. "Het was op zich wel prima. Ik denk dat Ferrari snel is, maar wij hebben zelf ook nog een aantal dingen om te verbeteren. In dat opzicht is er niets geks of zorgwekkends aan de hand. We moeten de auto nog gewoon een beetje finetunen."

Video: Samenvatting van de tweede F1-training in Australië