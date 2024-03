VIDEO: Alexander Albon crasht hard tijdens VT1 GP Australië

De eerste oefensessie in Melbourne was zo'n veertig minuten onderweg toen Albon bij de exit van de zesde bocht de controle over zijn auto verloor op een kerbstone. De Thai knalde daarop aan de rechterkant van het circuit tegen de muur, waarna zijn wagen de baan overstak om daar nog een eindje langs het beton te glijden. De auto kwam uiteindelijk ter hoogte van de achtste bocht tot stilstand.

De Williams raakte zwaar beschadigd, maar Albon stapte ongedeerd uit.