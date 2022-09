Verstappen op matchpoint in Singapore: "We hebben geen haast"

Met vijf overwinningen op rij reist Max Verstappen met een goed gevoel en een enorme voorsprong in het kampioenschap af naar Singapore, waar de zeventiende race van het Formule 1-seizoen 2022 wordt verreden. Op het Marina Bay Street Circuit krijgt de coureur van Red Bull Racing ook zijn eerste kans om voor het tweede jaar op rij wereldkampioen te worden. Wel is er het een en ander voor nodig om dat te laten gebeuren, want zelfs met een overwinning is Verstappen afhankelijk van de resultaten van Charles Leclerc en Sergio Perez om de titelstrijd in het slot te gooien.

Verstappens voorsprong bedraagt voor de GP van Singapore al 116 punten en dus is de vraag niet meer óf hij wereldkampioen wordt, maar wanneer dat gebeurt. Hoewel hij zondag zijn eerste kans krijgt om het pleit te beslechten, houdt hij zich daar nog niet mee bezig. "Ik denk niet echt aan het kampioenschap, ik wil gewoon een positief weekend hebben en het per race bekijken. We hebben geen haast", vertelt Verstappen in zijn preview op de race in Singapore. Het krappe en bochtige stratencircuit is hem tot dusver redelijk goed gezind geweest met twee podiumplaatsen, waarvan P2 in 2018 zijn beste resultaat is. Wel was hij in 2017 betrokken bij een startcrash met toenmalig Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen, die voor de eerste drie mannen op de grid meteen het einde betekende.

"We zijn al een tijdje niet in Singapore geweest, dus het wordt interessant om te zien hoe het circuit geëvolueerd is", vervolgt Verstappen over het aanstaande raceweekend. Het is er eentje waar hij naar uitkijkt. "Het is absoluut een van de beste races van het jaar en een prachtige plek om te zijn. Het is belangrijk om een goede kwalificatieronde af te werken, dus dat is waar we ons op focussen. Tijdens de race moeten we op alles voorbereid zijn, omdat er meestal veel safety cars zijn. Over het algemeen is het een uitdagend circuit, de luchtvochtigheid is zwaar voor het lichaam en het is heel lastig om een perfecte ronde te rijden door de krappe bochten en het feit dat de muren dicht op de baan staan."

Video: Hoe Verstappen in Singapore kampioen kan worden