Verstappen bovenaan in derde training Amerikaanse Grand Prix

Doordat de tweede vrije training op vrijdag in het teken stond van een bandentest, hadden de coureurs tijdens de derde oefensessie op zaterdag nog aardig wat voorbereidend werk te verzetten. De Amerikaanse fans konden dus op genoeg baanactie rekenen, al zou het bij Zhou Guanyu slechts bij drie ronden blijven door een nog onbekend technisch probleem.

Zhou, die al een gridpenalty van vijf plekken heeft staan vanwege een motorwissel, en Alfa Romeo-teamgenoot Valtteri Bottas, waren aan het begin van de sessie de eersten die een tijd op de klokken brachten. Carlos Sainz legde daarna beslag op P1. Maar terwijl de Spanjaard op de medium band onderweg was, begonnen Sergio Perez, Charles Leclerc, van wie inmiddels bekend is dat hij tien startplekken achteruit gaat voor het nemen van extra motoronderdelen, en Max Verstappen de dag op de soft band. Van die drie was de Monegask aanvankelijk de snelste met 1.37.471.

Perez, die met Leclerc in gevecht is om de tweede plek in het kampioenschap en eveneens een motorische gridstraf te pakken heeft (vijf plekken), deed er vervolgens nog een schepje bovenop met 1.37.338. Leclerc volgde op met 1.37.083, alvorens Verstappen rond ging in 1.36.706, een tijd die een poos zou blijven staan. Leclerc kwam met 1.36.765 echter nog wel erg dicht bij de Nederlander in de buurt en Sainz was op de medium band met 1.36.894 op dat moment ook niet veel langzamer.

Halverwege de sessie ging Lewis Hamilton, die dit weekend over een Mercedes-upgrade beschikt, naar de eerste stek in de tijdentabel door op soft naar 1.36.688 te gaan. De Mercedes-coureur werd echter al snel afgelost door Perez, die met 1.36.578 een tiende sneller ging. George Russell zette met nog twintig minuten te gaan nog eens aan op die soft, maar had een flink moment bij het uitkomen van de eerste bocht. Bij een volgende poging ging de coureur uit King’s Lynn duidelijk wat voorzichtiger te werk en met 1.37.064 bleef hij op een halve seconde van Perez steken op P6.

In het laatste kwartier kwamen nog veel rijders de baan op met nieuwe zachte banden, ter voorbereiding op de kwalificatie. Verstappen ging aan het begin van zijn eerste snelle ronde wijd bij de eerste bocht. “Het is vrij tricky op de baan”, meldde hij aan zijn race-engineer, waarna hij opnieuw een moment had toen hij na het uitkomen van de laatste bocht op het gas ging. De ronde die daarna volgde leverde echter een 1.36.223 op, waarmee hij naar de eerste positie in de tijdenlijst ging. Leclerc was op dat moment ook bezig aan een snelle ronde. De Monegask noteerde 1.36.233, waarmee hij precies een honderdste langzamer was dan de wereldkampioen. “Dat was een rommelige ronde”, aldus Leclerc.

Sainz oefende na zijn werk op de medium compound ook een snelle ronde op de soft. Bij hem ging het ook niet vlekkeloos, maar een paarse derde sector bracht hem nog wel naar 1.36.271, waarmee hij op P3 plaatsnam. Leclerc en Verstappen gingen er in de laatste minuten allebei nog eens goed voor zitten. De Ferrari-coureur reed met 1.36.145 een nieuwe snelste tijd, maar de Limburger was nog drie tienden sneller met 1.35.825, waarmee hij als enige onder de 1.36 kwam.

Leclerc moest dus genoegen nemen met P2, terwijl Sainz en Perez volgden met derde en vierde tijd. Hamilton was een fractie langzamer dan Perez en goed voor de vijfde tijd. Fernando Alonso, die zaterdag ook een gridstraf van vijf plekken aan de broek kreeg, was een seconde langzamer dan Verstappen en zesde. George Russell, Sebastian Vettel, Lance Stroll en Pierre Gasly completeerden de top-tien.

De kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix begint om 0:00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen naar snelste tijd tijdens VT3 in Austin

Uitslag derde training F1 GP van de Verenigde Staten: