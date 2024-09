Lawson over zijn bijzondere band met Max Verstappen

Na vijf Formule 1 Grands Prix in 2023 staat Liam Lawson dit seizoen aan de kant als reserve-coureur. De Nieuw-Zeelander heeft dan geen vast zitje, maar krijgt alles bij Red Bull Racing en RB achter de schermen mee. Ook gaat de 22-jarige coureur veel met de coureurs, onder wie Max Verstappen, om. In de Talking Bulls-podcast vertelt Lawson over de bijzondere band die hij met de drievoudig wereldkampioen heeft.

"Max is iemand die over het algemeen van racen houdt. Hij kijkt ook buiten Formule 1 naar autosport", begint Lawson. "Hij volgt heel veel verschillende klassen. Toen ik in Japan of waar ik dan ook racete, vloog ik naar de Formule 1-races toe en vertelde hij dat hij de races van mij gevolgd had. Hij vroeg van alles daarover. Ik vond dat heel cool."

Wat hem echter het meest is bij gebleven, is de manier waarop Verstappen hem vlak voor zijn debuut in F1 geruststelde. "Vorig jaar reed ik natuurlijk in Zandvoort en in het Energy Station [het motorhome van Red Bull] zitten de kamers van de coureurs van RB en Red Bull vlak bij elkaar", herinnert Lawson zich. "Hij kwam kort voor de race naar me toe en bood allemaal adviezen aan mij aan. Hij herinnerde me eraan dat ik moest genieten en voor het maximaal haalbare te gaan. Dat was echt geweldig."

Lawson debuteerde goed

Met de woorden van Verstappen in het achterhoofd begon Lawson als invaller voor de geblesseerde Daniel Ricciardo aan een uitstekende race in Zandvoort. De rijder startte de race vanaf de laatste plaats op de grid, maar reed foutloos naar een dertiende eindklassering. Daarmee was hij direct sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Zijn beste resultaat van het jaar kwam twee races later. In Singapore wist de rijder uit Hastings een indrukwekkende negende plaats te noteren.