Na een puntloos optreden in Italië keerde Fernando Alonso in Azerbeidzjan met een keurige zesde plaats terug in de punten. De ervaren Spanjaard had het vrijwel de hele race in Baku aan de stok met Williams-coureurs Franco Colapinto en Alexander Albon, die er niet in slaagden om hem te passeren. Door de crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz schoof Alonso tot zijn eigen tevredenheid dus op naar P6. "Ja, ik ben zeker best blij. In een normaal weekend kunnen de teams in de middenmoot alleen negende en tiende worden", vertelde hij na afloop van de race. "Nu was de zesde plaats mogelijk door wat actie voor ons en wij stonden klaar om toe te slaan. Het was een opportunistische zondag met veel punten, dus ik ben blij voor het team."

Gedurende de race had Alonso lange tijd een van de Williams-coureurs binnen of net buiten DRS-afstand zitten. Toch slaagden ze er niet in om de Aston Martin van de tweevoudig wereldkampioen te passeren. Zelf denkt hij dat dit te danken is aan de afstelling van zijn bolide, met nadrukkelijke focus op topsnelheid. "We hadden meer slijtage dan we hadden verwacht en dan we graag hadden gezien, maar de topsnelheid hielp absoluut. Op sommige momenten zaten ze heel dichtbij, maar ik zag dat ze me op de rechte stukken met DRS niet konden bijhalen. Ik was dus wat relaxter dan in sommige andere races."

Twee tegen één

Ook moest Alonso in de slotfase proberen om Albon achter zich te houden. De Thai van Williams had een afwijkende strategie en had daardoor laat in de race een bandenvoordeel met zijn mediums. Dat voordeel kon hij echter niet verzilveren. "Ik denk dat zijn strategie gecompromitteerd werd doordat hij Franco en Nico moest inhalen. Als je tijdens je eerste ronden op de medium band zo hard moet vechten als hij, dan is dat slecht voor de banden", verklaarde Alonso. "Nico [Hülkenberg] en Franco waren eigenlijk dus mijn vangnet, maar de Williams-coureurs waren vast. Het was twee tegen één, zoals Alex zaterdag zei, maar ditmaal was die ene genoeg."

Daarmee wilde Alonso tegelijkertijd ook weer niet zeggen dat het lek nu boven is bij Aston Martin. In de strijd bij de constructeurs is de vijfde plek nog altijd stevig in handen van de renstal uit Silverstone, maar de afgelopen periode was de formatie vaker niet dan wel het vijfde snelste team op de baan. "Williams en Haas zijn de laatste drie evenementen over het algemeen sneller geweest", erkende Alonso dan ook. "Kevin [Magnussen] was geweldig snel in Monza, zelfs met tien seconden straf eindigde hij voor ons. Er zijn dus wat races waarin we niet bij kunnen blijven en dat willen we veranderen. We willen zo snel mogelijk het vijfde snelste team worden. Singapore is een nieuwe kans."