Van de Grint ziet overeenkomst tussen Piastri en Australische F1-grootheden

Voor de tweede week op rij knokte Oscar Piastri zich met een gewaagde inhaalactie naar een mooie podiumplaats. In Monza verschalkte hij teamgenoot Lando Norris kort na de start en dat leverde hem een tweede plaats op, in de Formule 1-race in Baku werd Charles Leclerc gepasseerd. Door die actie kon Piastri zijn tweede F1-zege bijschrijven. De inhaalactie was tegen het advies in van zijn engineer, gaf hij later toe, want die vroeg om de banden heel te houden. Precies een ronde nadat de engineer hem verzocht om in te houden, ging Piastri er toch voor en dat bleek het doorslaggevende moment in de race te zijn. Volgens de Australiër was zonder dat moment de zege op de straten van de hoofdstad van Azerbeidzjan niet mogelijk geweest.

Dat Piastri laat zien dat hij zo durft te racen, wordt door de analisten van Viaplay in het programma In de Slipstream toegejuicht. "Dit is het instinct. Niet het theoretische, maar het instinct van: 'nu, en dan zien we het probleem van later wel later", vertelt analist en coureur Tom Coronel met een grote glimlach op zijn gezicht.

Het was een bijzonder weekend voor Piastri. Voorafgaand aan de baanactie in Baku maakte McLaren-teambaas Andrea Stella bekend dat het team volledig voor de titelkansen voor Norris zou gaan en dat Piastri indien nodig aan de kant moet gaan. Op zaterdag werd echter duidelijk dat de teamorders voor Baku naar alle waarschijnlijkheid niet nodig waren, want Norris begon slechts vanaf P15. Dat Piastri in zo'n weekend zo goed voor de dag komt, is volgens Kees van de Grint erg indrukwekkend. Hij herkent iets bij Piastri dat andere Australische coureurs ook laten zien. "Ik vind het ook typisch van die uit Down Under, Mark Webber, Jack Brabham, Alan Jones", somt de voormalig bandeningenieur van Bridgestone op. "Lak aan alles, gaan met dat ding!"