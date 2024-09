Het was een keiharde eis van de werknemers in de Renault-fabriek in Viry-Châtillon: een gesprek met Renault CEO Luca de Meo over de toekomst van het Formule 1-project. De afgelopen maanden werd er volop gesproken over de mogelijkheid dat Alpine de kostbare ontwikkeling van eigen krachtbronnen stopzet en overstapt naar Mercedes als motorenleverancier. De werknemers in Viry zijn het daar niet mee eens.

Vanaf de eerste berichtgeving over het mogelijke einde van de motorproductie is het vanuit het management van Renault stil geweest naar de werknemers. Dat is tegen het zere been van het personeel, zij willen weten waar ze aan toe gaan. De werknemersraad heeft daarom in duidelijke bewoordingen een gesprek met het management geëist. CEO Luca de Meo heeft nu toegezegd deze week langs te komen. "De werknemersraad van Alpine Racing (CSE), het bedrijf dat de motoren voor het Franse Formule 1-team levert, kan bevestigen dat het een afspraak heeft met de voorzitter en CEO van Renault Group Luca de Meo", staat in een statement van de werknemers. "Dat gaat op vrijdag 20 september plaatsvinden en heeft als doel de onduidelijkheden over een eventueel einde aan de ontwikkeling van F1-motoren in Viry uit de lucht te nemen. We zijn dankbaar dat meneer De Meo positief op de uitnodiging heeft gereageerd."

Begin deze maand liet De Meo in een exclusief gesprek met Motorsport.com doorschemeren dat een definitieve beslissing over de toekomst van het motorenproject nog niet is gemaakt. In de wandelgangen gaat rond dat Renault voor 30 september een knoop wil doorhakken.

Kleine acties

Sinds het bericht over een mogelijke overstap van Alpine naar een andere motorenleverancier rond ging, is men in de fabriek met kleine acties de onvrede aan het uiten. Zo was een kleine groep werknemers te met een spandoek en T-shirts tijdens de Grand Prix van Italië op Monza aanwezig om Renault op te roepen om het F1-project te behouden.