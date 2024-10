Lawson incasseert forse gridstraf voor F1 GP in Austin

Het was geen geheim meer, maar de officiële aankondiging liet tot vrijdag op zich wachten: Liam Lawson moet bij zijn terugkeer op de Formule 1-grid tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin helemaal achteraan beginnen. De Nieuw-Zeelander krijgt een geheel nieuwe krachtbron voor dit weekend en dat kost hem zestig plaatsen gridstraf.

Het is een zure start van de terugkeer op het hoogste niveau voor de 22-jarige coureur uit Hastings, want het waren niet zijn motoren die vervangen moesten worden. Daniel Ricciardo zat namelijk tot en met de vorige race in Singapore in de auto bij RB F1 Team. De Australiër werd na die race bedankt voor bewezen diensten en moest plaatsmaken voor Lawson. Laatstgenoemde moet dus komende zondag vanuit het achterveld zich een weg naar voren banen. Door die nieuwe krachtbron zou Lawson wel het restant van het seizoen kunnen uitrijden met relatief nieuwe onderdelen.

Lawson heeft meteen de opdracht meegekregen om teamgenoot Yuki Tsunoda bij te houden en het liefst te verslaan, want een stoeltje bij het grotere zusterteam van Red Bull Racing ligt voor het grijpen. Sergio Pérez staat vanwege tegenvallende serieus onder druk en moet vrezen voor zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal. De Mexicaan heeft dan wel een doorlopend contract, maar Red Bull-topmannen Christian Horner en Helmut Marko eisen meer van de ervaren coureur.