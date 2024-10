Lawson kreeg in 2023 al garantie op F1-zitje in 2024

Na zijn invalbeurten in 2023 rijdt Liam Lawson dit Formule 1-seizoen voor RB F1 op de grid. De coureur uit Nieuw-Zeeland vervangt Daniel Ricciardo, die na teleurstellende prestaties plaats moest maken. Het hele seizoen gonsde het al van de geruchten over een eventuele wissel bij RB F1, maar met nog zes races te gaan vond het dan daadwerkelijk plaats. Lawson voelde al aankomen dat hij weer een kans zou krijgen, zo vertelt hij in de F1 Nation-podcast.

"[Red Bull-teambaas] Christian [Horner] vertelde mij vorig jaar toen ik uit de auto stapte: 'Je mag me hier aan houden: je rijdt volgend seizoen een keer in dit stoeltje'. Ik wist dus al dat dit de intentie zou zijn en dat hier over gesproken is", vertelt Lawson. "Maar zoals je weet is dit de Formule 1 en dat is altijd een achtbaan. Elk weekend verandert er wat, dus het ene moment ziet het er goed uit en het andere moment niet. Alles hangt ervan af hoe je het doet. Dat is eerlijk gezegd wel verschrikkelijk. Je zit in de auto en denkt continu wat je kansen voor een stoeltje zijn en je weet dat dit allemaal afhangt van hoe de andere jongens rijden."

Lawson heeft nu ook de kans om in te stappen bij RB F1 nadat Ricciardo niet aan de verwachtingen van het team en met name Red Bull-adviseur voldeed. "Je wil liever niet dat je de kans krijgt omdat iemand tegenvalt, maar als ik mag rijden dan moet natuurlijk iemand anders weg", vertelt de rijder uit Hastings. "Er was niet echt een logische route voor mij uitgestippeld dat ik over twaalf maanden een bepaalde coureur zou vervangen. Het was meer dat ik over twaalf maanden iemand zou vervangen, maar ze wisten nog niet waar. Daar hebben we het hele jaar over gediscussieerd en nu is het precies binnen de twaalf maanden waar Christian het over had."