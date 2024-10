Tsunoda blij met komst Lawson: maakt zaken spannender

Hoewel hij afgelopen zomer nog werd genoemd als vervanger van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, is Liam Lawson vanaf dit weekend officieel coureur van het zusterteam RB F1. De Nieuw-Zeelander die vorig jaar al tijdelijk voor de toen geblesseerde Daniel Ricciardo mocht invallen, vervangt de Australiër vanaf Austin definitief.

Bij RB F1 wordt Lawson teamgenoot van Yuki Tsunoda die eerder dit jaar een nieuw, langer lopend contract bij het team uit Faenza tekende. De Japanner is bezig aan zijn vierde seizoen in F1 en mag zich dus al aardig ervaren noemen. Toen eerder dit jaar de geruchten over de vervanging van Pérez door Lawson de kop opstaken, was Tsunoda er als de kippen bij om te zeggen dat het "raar" zou zijn als Lawson ten koste van hem de voorkeur zou krijgen bij Red Bull. Nu Lawson voor de rest van 2024 naast hem rijdt, lijkt de strijd voor het stoeltje van Pérez voor 2025 (waar de Mexicaan overigens zelf 'gewoon' een contract voor heeft) los te barsten.

Over mijn lijk

Tsunoda zei in Austin zich te verheugen op die strijd. "Ik weet zeker dat het voor een over-mijn-lijk-mentaliteit zal zorgen om niet verslagen te worden", aldus Tsunoda. "Maar ik denk dat dat normaal is. Het zal wat meer pit geven dan normaal, maar ik denk dat dat vergelijkbaar is met vorig jaar. Die dingen spelen altijd wel eigenlijk." De 24-jarige coureur doelde daarmee op de strijd vorig jaar met Ricciardo. "Deze situatie deed zich al voor met Daniel. Dat soort dingen doen zich toch altijd voor. Eerlijk gezegd ben ik eraan gewend geraakt en heeft het geen zin om erover te praten. Ik moet mezelf gewoon blijven bewijzen; me blijven concentreren op wat ik moet doen en Liam zal natuurlijk ook goed werk leveren."

En dus is de Japanner vooral ook bezig met het teamresultaat. RB staat zesde in het klassement en heeft slechts drie punten voorsprong op Haas F1. "Ik zal er voor zorgen dat ik hem [Lawson] voor blijf en hopelijk kunnen we de zesde plaats in het teamkampioenschap vasthouden. Dat zijn de belangrijkste doelen."