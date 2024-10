Lawson niet bezig met Red Bull-zitje 2025: "Gewoon punten scoren"

De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt de rest van het seizoen bij RB F1 de weggestuurde Daniel Ricciardo in wat velen zien als een zes races durende shoot-out met Yuki Tsunoda en Sergio Pérez voor het stoeltje van 2025 bij Red Bull Racing naast Max Verstappen.

Dat stoeltje wordt nu nog bezet door Pérez en in principe heeft de Mexicaan ook een contract voor volgend seizoen, maar echt zeker van zijn zaak is hij nog niet. Lawson wil zich echter niet laten meeslepen en concentreert zich voorlopig op zijn prestaties bij RB. Op de vraag of hij misschien van Red Bull te horen had gekregen hoe hij aanspraak zou kunnen maken op het felbegeerde zitje bij de stierenstal, zei hij dat hij er de afgelopen tijd niets was veranderd. "Ik bedoel, de doelen zijn hetzelfde als sinds ik sinds was en bij het [junior]programma van Red Bull kwam. Het is allemaal gebaseerd op prestaties. Dat is hoe ze ernaar kijken. Het is duidelijk dat Yuki het de afgelopen jaren en vooral dit jaar erg goed heeft gedaan. Hij is de maatstaf waarmee ze me kunnen vergelijken; hij is de enige in dezelfde auto als ik. Dus ik word direct met hem vergeleken."

Moeilijke start

Al teveel vooruitkijken wil Lawson dan ook niet. "Ik heb absoluut geen idee waar het me volgend jaar of in de toekomst zal brengen. Het doel zal zijn om te zien of ik me met hem [Tsunoda] kan meten. Dat is het doel dat is gesteld." Volgens Lawson zijn er ook geen specifieke doelen als bijvoorbeeld een bepaald aantal punten gesteld. Wel vindt hij dat hij snel in de top-tien moet finishen en zo zijn team te helpen aan de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Hij voegde eraan toe dat sprintweekend in Austin geen makkelijk begin zal zijn, gezien zijn gebrek aan ervaring op het Circuit of the Americas en het beperkte aantal vrije trainingen. "Het is een moeilijk moment om terug te keren, maar ik probeer er zo goed mogelijk klaar voor te zijn. Ik denk dat het vooral punten scoren is voor mezelf, want waar het team me op gaat beoordelen is hoe ik presteer en de beste manier om dat te doen is gewoon punten scoren."