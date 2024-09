Lawson: "Ricciardo zei me dat ik er het beste van moet maken"

De Grand Prix van Singapore was de laatste Formule 1-race van Daniel Ricciardo en hoewel dat pas afgelopen donderdag officieel naar buiten werd gebracht, was het naderende vertrek in de paddock van het Marina Bay Street Circuit al overduidelijk te voelen. Verschillende mensen, zoals Max Verstappen, namen al direct na de race afscheid van de sympathieke Australiër die na zelf een emotionele indruk maakte.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in de paddock Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Een van de personen die natuurlijk op de hoogte was van Ricciardo's vertrek was diens vervanger, Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander bereidde in de garage van het RB F1-team zijn komst voor en moest geregeld op zijn tong bijten. "Singapore was niet echt een prettig weekend voor me, simpelweg omdat we allemaal wisten wat er ging gebeuren", legt de jonge coureur uit in een interview met de Nieuw-Zeelandse radiozender Newstalk ZB. "Daniel is altijd erg goed voor me geweest, ook toen ik vorig jaar in zijn plaats reed. En zelfs dit seizoen is hij altijd iemand geweest... Ik heb nooit iets van competitie gevoeld of zo. Die indruk heb ik nooit gehad."

Lawson gaat verder met het prijzen van zijn – inmiddels – voormalige ploeggenoot. "Hij heeft het dit weekend erg goed gedaan. Eerlijk gezegd heb ik veel respect voor de manier waarop hij met de situatie omging. Ik kan me echt niet voorstellen hoe het is. Hij kreeg veel vragen en probeerde ze te ontwijken. Hij deed het heel goed."

Onndanks zijn empathie is Lawson duidelijk over zijn eigen kansen. "Ik heb duidelijk maar één kans in F1 en die kans is nu", aldus de coureur uit Hastings die vorig jaar al even aan de Formule 1 mocht ruiken toen dezelfde Ricciardo in Zandvoort zijn hand brak en tijdelijk zijn stuurtje aan de Nieuw-Zeelandse reserve moest afstaan. "Dat was precies een jaar geleden en ik zal het gevoel nooit vergeten dat ik had toen ik te horen kreeg dat ik volgend jaar niet meer zou rijden. En nu zijn we een jaar verder. Afgelopen jaar was niet het leukste, maar ik ben blij dat we het allemaal hebben volgehouden. Ik ben natuurlijk dankbaar voor deze kans en ik moet hem met beide handen aangrijpen. Dat zei Ricciardo me ook. Hij zei dat ik er het beste van moet maken."